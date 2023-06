Pöhlder Herren erreichen nächste Runde im Vereinspokal

Pöhlde Die Tennisteams des TC Pöhlde sind im Einsatz. Für die Herren läuft es im Vereinspokal gut, die Damen unterliegen in der Bezirksliga.

Beim TC Pöhlde läuft die Tennissaison auf Hochtouren, alle Mannschaften sind fleißig im Einsatz. Erfolgreich verlief dabei der Auftritt der Herren im TNB-Vereinspokal.

In der Kategorie Herren LK 15 bis 25 hatten die Pöhlder die Nachbarn vom TC Gieboldehausen zu Gast. Gespielt werden im Pokal, der unabhängig von den Ligaspielen unter der Woche ausgetragen wird, jeweils zeitgleich zwei Einzel sowie ein Doppel. Es entwickelten sich spannende Partien, wobei das Pöhlder Doppel Manfred Ruschinczik/Lars Lübbecke gegen Andre Metenyszyn/Bertram Golenia mit 6:3, 7:5 den ersten Punkt verbuchte.

Robert Koch rang den deutlich höher eingestuften Moritz Lange mit 6:4, 3:6 und 10:6 nieder. So fiel die Niederlage von Heiko Schirmer gegen seinen laufstarken Kontrahenten Frederik Schröter (4:6, 6:7) nicht mehr ins Gewicht. Im Anschluss ließen die Teams den Abend gemütlich ausklingen - auch ein Aspekt des Pokals. Weiter geht es für die TCP-Herren bereits am Donnerstag, 15. Juni. Dann ist ab 18.30 Uhr das Team aus Mingerode zu Gast in Pöhlde.

Unglückliche Niederlage für die Damen

Eine 2:4-Niederlage mussten hingegen die Damen des TCP in der Bezirksliga beim SCW Göttingen II einstecken. In den Einzeln konnte nur Sophie Barke einen Punkt erringen. Im Doppel war sie zudem mit Janice Rohrmann erfolgreich. Das mögliche 3:3 verpassten dann unglücklich Sophie Schirmer/Sophie Schirmer, die ihr Doppel mit 8:10 im Match-Tiebreak abgeben mussten.

Im Nachwuchsbereich setzten sich die B-Junioren beim TC GW Herzberg mit 2:1 durch. Monecke punktete zunächst im Einzel (7:5, 6:2) und konnte dann zusammen mit John Haase auch das Doppel mit 6:4, 3:6 und 10:4 erfolgreich gestalten. Zwei recht deutliche Niederlagen gegen starke Gegner mussten das U10-Team mit Oskar Thiel, Felina Behr, Jesper Ebner und Marieke Brandt verkraften, gegen den TSC Göttingen II und den TC Gieboldehausen schnupperte nur Behr an einem Satzgewinn. Das U8-Kleinfeld-Team mit Alexander Bernhardt, Finn Greisler und Merle Erdmann unterlag knapp gegen den TC GW Herzberg.

