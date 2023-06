Die Fußballkreisligisten SV RW Hörden und FC Seebern trennen sich im Topspiel des 13. Spieltags unentschieden mit 1:1. Am Wochenende kämpfen sie um die Tabellenspitze.

Osterode. In der Ersten Kreisklasse wird es an der Spitze und im Keller spannend – und an beiden Stellen sind Mannschaften aus dem Altkreis Osterode involviert.