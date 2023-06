Osteroder läuft Qualifikationsnorm für U20-EM

Milian Zirbus von der LG Osterode ist am vergangenen Wochenende bei der diesjährigen Sparkassen Gala in Regensburg an den Start gegangen. Zunächst stand für den U20-Athleten bei sehr guten äußeren Bedingungen ein Start in der vier Mal 100 Meter U20-DLV-II-Staffel an. Hier zeigte er an Position drei laufend bereits eine gute Leistung und belegte mit seinen Staffelkollegen im zweiten Zeitlauf in der starken Zeit von 40,71 Sekunden den zweiten Platz hinter der U20-DLV-I-Staffel, die das Rennen in 40,1 Sekunden absolvierte.

Im Anschluss daran stand für Zirbus dann noch der Start über die 100 Meter an. Eigentlich nur als Aufbauwettkampf aus dem Training heraus gedacht, erwischte der LGO-Athlet einen guten Start und kam ins „Fliegen“. In der überragenden Zeit von 10,55 Sekunden bei 0,9 Meter pro Sekunde Rückenwind belegte er so den zweiten Platz im zweiten Vorlauf und erfüllte mit dieser Zeit die Norm für die U20-Europameisterschaften in Jerusalem.

Auf den anschließenden Endlauf verzichtete Zirbus dann, da für ihn in der kommenden Woche der Start beim 14. Internationalen Sparkassenmeeting in Osterode ansteht. Hier wird Zirbus vor heimischem Publikum versuchen, seine Bestzeit noch zu verbessern.

Pfingstsportfest in Zeven

Seine gute Form zeigte Zirbus auch schon eine Woche vorher beim Pfingstsportfest in Zeven, bei dem er bereits über die 100 Meter in 10,67 Sekunden und über 200 Meter in 21,73 Sekunden seine Bestzeiten aus dem Vorjahr verbesserte.

In Zeven startete neben Zirbus mit Jannik Just (M13) auch ein weiterer LGO-Athlet über die 800 Meter. Just konnte hier in der guten Zeit von 2:23,48 Minuten in die Saison einsteigen und verpasste damit seine persönliche Bestzeit um nur drei Hundertstelsekunden.

Ebenfalls an diesem Wochenende ging Finn Duda (U20) bei guten Bedingungen, aber mit sehr wechselnden Windbedingungen, beim Sparkassen-Leichtathletik-Meeting in Sarstedt an den Start. Duda zeigt hier über die 100 Meter in 11,62 Sekunden und über 200 Meter in 23,56 Sek. eine sehr gute Leistung, nachdem er bereits zwei Wochen vorher bei den Bezirksmeisterschaften in Schöningen über 100 Meter in 11,54 Sekunden und über 200 Meter in 23,9 Sekunden die Bezirksmeistertitel erringen konnte.

Dana Vogt bei den Bezirksmeisterschaften

Ebenfalls bei diesen Bezirksmeisterschaften belegte Dana Vogt (W12) über 75 Meter in 10,99 Sekunden den guten sechsten Platz sowie im Weitsprung, den der Wind stark beeinflusste, mit 3,53 Metern den neunten Platz.