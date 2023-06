Im letzten Saisonspiel in der Handball-Verbandsliga trifft die HSG Oha am 2. Juni 2023 auf TuS Altwarmbüchen. Die Gastgeber gewinnen in der Mahntehalle Herzberg mit 23:20 (11:12). Nach dem Spiel wird Trainer Jens Wilfer verabschiedet. Auch Tobias Kassner (Ende der Karriere), Ivo Waldmann (Wechsel in die zweite Mannschaft), Cedric Wecker und Mathis Mönnich (beide Handballpause) werden verabschiedet.