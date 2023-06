Atlas Delmenhorst trifft im NFV-Pokalfinale auf Osnabrück

Am Samstag ist es soweit: In Delmenhorst wird das Endspiel im Krombacher Niedersachsenpokal des Wettbewerbszweiges 3. Liga & Regionalliga angepfiffen. Um 14.15 Uhr empfängt der gastgebende SV Atlas den Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück. Im Vorverkauf wurden bereits 2.000 Tickets abgesetzt, davon 500 in Osnabrück. Das niedersächsische Verbandspokal-Finale wird zusammen mit sechs weiteren Spielen live in der ARD im zweiten Timeslot der großen Konferenzschaltung übertragen.

In der 1955 begründeten Wettbewerbsgeschichte des NFV-Pokals konnte sich der VfL Osnabrück bereits vier Mal als Sieger eintragen (2005, 2013, 2015, 2017). Atlas Delmenhorst holte den Pokal im ersten Jahr nach der Reform im Wettbewerbszweig der Amateure (2019). Da Osnabrück als Zweitligaaufsteiger das Ticket für den DFB-Pokal bereits über die Liga gelöst hat, stehen beide Teams bereits im DFB-Pokal.

Die hohe Aufmerksamkeit des Finaltags der Amateure nutzen die Fußballverbände und die Mannschaften, um nach dem schockierenden gewaltsamen Tod des 15 Jahre alten Nachwuchsspielers Paul ein gemeinsames Zeichen gegen Gewalt zu setzen. In allen Stadien werden am Samstag Banner mit der Botschaft „Gemeinsam gegen Gewalt“ gezeigt. Zudem wird es eine Gedenkminute für den Berliner Juniorenspieler geben, der an Pfingsten im Rahmen eines Internationalen Jugendturniers in Frankfurt attackiert worden war und am Mittwoch seinen Verletzungen erlag.