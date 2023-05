Osterode. Mehr als 200 Sportlerinnen und Sportler beteiligen sich an der Aktion, eine Familie aus Bovenden darf sich sogar ganz besonders freuen.

Kreissportbund KSB-Aktion „Fit in den Frühling“ ist erneut ein Erfolg

Bereits zum dritten Mal hatte der KSB Göttingen-Osterode im Rahmen der Aktion „Fit in den Frühling“ gemeinsam mit der VR-Bank Mitte und der Barmer Krankenkasse zum Sport treiben in der freien Natur aufgerufen. Mehr als 200 Sportlerinnen und Sportler ließen sich durch das schlechte Wetter nicht abhalten und hatten einen sportlichen Tag, ob nun beim Radfahren, Wandern oder anderen Aktivitäten an der frischen Luft.

Einen zusätzlichen Anreiz gab es durch die Verlosung von Sachpreisen, an der alle Teilnehmenden durch das Hochladen ihrer Bilder automatisch teilnahmen. Nach der Verlosung Anfang Mai, die gemeinsam mit einem Vertreter der Barmer in der Geschäftsstelle des KSB vorgenommen wurde, stand fest: Über den Hauptpreis, ein Familienwochenende auf dem KSB-eigenen Zeltlagerplatz Stolle in Dahlenrode, darf sich Familie Fedry aus Bovenden freuen. Sie erhielten ihren Gutschein persönlich, die weiteren fünf Gewinner wurden direkt benachrichtigt und haben bereits auf dem Postweg ihre Gutscheine eines lokalen Sportausrüsters erhalten. Möglich gemacht wurde dies durch die großzügige Unterstützung der VR-Bank Mitte und der Barmer.

„Natürlich hätten wir gerne besseres Wetter gehabt, aber insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der Beteiligung und möchten die Aktion im kommenden Jahr auf jeden Fall wieder anbieten. Unser Dank gilt allen Teilnehmenden und unseren Sponsoren“ sagte KSB-Geschäftsführer Dennis Dörner. Das Ziel, die schönen Ecken des Landkreises Göttingen aus sportlicher Sicht zu zeigen und im Bild festzuhalten, wurde auf jeden Fall erreicht. Teilnehmende und Interessierte finden eine Bildergalerie auf der Homepage des Kreissportbundes unter www.ksb-goettingen-osterode.de.