Triathleten des MTV Förste starten mit starken Ergebnissen

Im Mai ist das Triathlon-Team des MTV Förste in die neue Saison gestartet. Bei den Starts in Hameln und Gräfenhainichen konnte sehr gute Ergebnisse erzielt werden.

Den Saisonauftakt bildete traditionell der Wettkampf über die Sprintdistanz (500 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) in Hameln. Insgesamt gingen dort mehr als 500 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Norddeutschland an den Start. Die fünf Starterinnen und Starter des MTV Förste zeigten im unerwartet warmen Wasser des Freibads in der Rattenfängerstadt ansprechende Leistungen. Ann-Christin und Kathrin Lindert sowie Sabine Beckert nahmen im Mittelfeld ihrer Altersklassen die nächste Disziplin in Angriff. Franziska und Jörg Lindert lagen nur knapp hinter den besten Schwimmerinnen und Schwimmern ihrer Klasse.

Auf der nur mit einem kurzen Anstieg versehenen Radstrecke schafften es alle, die Positionen zu halten oder sich weiter nach vorn zu arbeiten. Auf der Laufstrecke hatte Sabine Beckert leider mit Knieproblemen zu kämpfen und musste das Tempo reduzieren. Der Rest bewies eine gute Renneinteilung und konnte mit konstantem Tempo die letzte Disziplin bewältigen. Ann-Christin Lindert, erstmals nicht mehr auf den Strecken für die Jugend am Start, absolvierte den längsten Triathlon der Karriere in 1:32 Stunden und erreichte Platz sieben in der Klasse Jugend A.

Kathrin Lindert und Sabine Beckert liefen nach 1:24 und 1:40 Stunden auf Platz neun und Platz acht in ihren Altersklassen über die Ziellinie. Franziska Lindert sicherte sich nach 1:20 Stunden den zweiten Platz bei den Juniorinnen und Jörg Lindert stand mit der Zeit von 1:04 Stunden in der Klasse M50 ganz oben auf dem Podest.

Start in imposanter Kulisse

Nur eine Woche später starteten Kathrin, Franziska und Jörg Lindert beim Triathlonfestival in Ferropolis. Auf der Halbinsel im Gremminer See nordöstlich von Halle bilden sechs Schaufelradbagger am gefluteten, ehemaligen Tagebau die beeindruckende Kulisse der Event-Arena. In der „Stadt aus Eisen“ waren an zwei Tagen mehr als 1.000 Triathletinnen und Triathleten zu Gast. Die beiden Damen nahmen am ersten Tag der Großveranstaltung die Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) in Angriff.

Alle Aktiven hatten großen Respekt vor dem Auftakt im Wasser. Starker Ostwind bildete Schaumkronen auf den Wellen und die Wassertemperatur von 15 Grad trug nicht zur Beruhigung bei. Franziska Lindert ließ sich nicht beeindrucken, brachte den ersten Teil souverän hinter sich und arbeitete sich auf dem Rad nach vorn. Kurz vor dem zweiten Wechsel ging sie in ihrer Altersklasse sogar in Führung. Auf den zwei abschließenden Laufrunden entlang des Seeufers verlor sie gegenüber der Konkurrenz kaum Boden und konnte sich nach 2:50 Stunden über den Sieg bei den Juniorinnen freuen.

Kathrin Lindert hatte als schwache Schwimmerin im See große Probleme und konnte im Nachgang den großen Rückstand nicht mehr entscheidend verringern. Eine trotz des Windes gute Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h auf dem Rad und eine solide Laufleistung zeigten jedoch, dass die Form passt. Am Ende stand nach 3:09 Stunden Platz sechs in der Altersklasse W50 zu Buche.

Jörg Lindert ging am zweiten Tag über die Mitteldistanz (1,9 km, 90 km, 21 km) an den Start. Da der Startschuss am frühen Morgen erfolgte, wurde der See noch nicht durch Wind aufgewühlt. Aufgrund der immer noch niedrigen Wassertemperatur musste die Schwimmstrecke entsprechend des Reglements allerdings auf 1,5 Kilometer verkürzt werden. Für Jörg Lindert spielte das keine Rolle, nach 25 Minuten war der Auftakt geschafft und die Spitzenathleten der M50 nicht weit enteilt.

Die komplett flache Radstrecke forderte enorm. Es herrschte teilweise strammer Gegenwind. Durch die fehlenden Abfahrten gab es nie die Möglichkeit, einen Tritt auszulassen. Mit einem Schnitt von mehr als 37 km/h konnte der MTV-Triathlet auf dem Rad die Führung in der Altersklasse übernehmen. Nach dem Wechsel auf die Laufstrecke verlief das Rennen trotz der für 2023 ungewohnt hohen Temperaturen von mehr als 25 Grad für den Osteroder weiter sehr gut. Nach knapp 4:30 Stunden war sogar ein Endspurt möglich und nötig, um mit vier Sekunden Vorsprung beim zweiten Start des Jahres erneut den Sieg in der AK-Wertung zu feiern.