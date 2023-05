SC HarzTor ist bei der Bergdörfer-Reserve gefordert

Fuhrbach. In der Fußball-Kreisliga will der SC HarzTor bei der SG Bergdörfer II die letzten kleinen Aufstiegshoffnungen mit einem Dreier am Leben erhalten.

Für den SC HarzTor steht am Mittwoch in der Fußball-Kreisliga eine weitere Nachholbegegnung an. Die Kneippstädter sind ab 19 Uhr zu Gast bei der SG Bergdörfer II, gespielt wird in Fuhrbach.

Die Gastgeber aus dem Eichsfeld stehen aktuell auf dem zwölften Platz, der unter Umständen ein Abstiegsplatz sein könnte. Ihr Rückstand auf die beiden davor platzierten SG Pferdeberg und SSV Neuhof beträgt sechs Punkte. HarzTor wiederum würde mit einem Auswärtssieg auf Platz fünf klettern und die kleine Resthoffnung im Aufstiegsrennen am Leben erhalten.