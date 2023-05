Damen 50 des TC Grün-Weiß Herzberg unterliegen knapp

Zwei Tennismannschaften des TC Grün-Weiß Herzberg waren zuletzt im Einsatz – mit unterschiedlichem Ergebnis.

Zur ersten Auswärtsbegegnung in der Verbandsklasse reisten die Damen 50 zum TSV Egestorf bei Barsinghausen und mussten eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Heike Bartels und Doreen Pralle an den Positionen Drei und Vier erzielten klare Siege mit 6:1, 6:2 und 6:2, 6:1. Die Topgesetzte Ute Koch-Grotheer unterlag ihrer starken Gegnerin mit 2:6, 1:6. Einen wahren Krimi erlebten alle Beteiligten beim Match von Heike Gertig, das erst nach knapp drei Stunden zu Ende ging. Auf Augenhöhe kämpften beide Kontrahentinnen um jeden Punkt, die Entscheidung fiel letztlich hauchdünn mit 9:11 im Match-Tiebreak.

Beide Doppel verloren ihren ersten Satz jeweils zu Null, kamen aber dann besser ins Spiel. Bartels/Angelika Hainich verloren auch den zweiten Satz mit 3:6. Koch-Grotheer/Pralle konnten im zweiten Satz drei Satzbälle nicht verwandeln und unterlagen mit 5:7 – die Gesamtniederlage stand damit fest. Das nächste Punktspiel für die Damen 50 findet am 3. Juni ab 11 Uhr auf heimischer Anlage gegen den TSC Göttingen statt.

Weiter auf Erfolgskurs sind hingegen die Herren 50, die sich in der Regionsliga gegen den TSC Göttingen II durchsetzten. Bei den Einzelbegegnungen holte sich Andreas Pralle an Position eins den Sieg. Nachdem der erste Satz abgegeben wurde, stellte er sein Spiel um, und konnte somit den Gegner im Match-Tiebreak mit 2:6, 6:0 und 10:7 bezwingen. Jürgen Rettstadt an Position zwei fand gegen seinen starken Gegner kein Mittel und verlor mit 1:6, 2:6. Besser machte es an Position drei Uwe Biegalla, der seinen Gegner recht sicher mit 6:3, 6:4 schlagen konnte. Das letzte Einzel entschied Dr. Michael Lojewski souverän mit 6:2 und 6:2 für sich. Durch sein variantenreiches Spiel und seine ständigen Tempowechsel hatte der Gegner keine Chance.

Das erste Doppel wurde von Pralle/Lojewski mit 7:6, 7:6 jeweils im Tiebreak gewonnen. Trotz starker Gegenwehr behielten sie die Nerven und entschieden das Spiel für die Welfenstädter. Das zweite Doppel von Hinrich Bangemann/Biegalla wurde mit 6:3, 6:1 für die Herzberger nach Hause gebracht. Mit viel Routine konnten sie die Gegner klar in die Schranken weisen. Mit dem 5:1-Erfolg konnten das Team den ersten Platz in der Tabelle bestätigen und den Vorsprung weiter ausbauen. Am 4. Juni ab 9 Uhr müssen die Herren 50 nun gegen den RSV Geismar-Göttingen 05 das nächste Mal auf der heimischen Anlage am Kurpark antreten.