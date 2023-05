Jede Menge Nachwuchssportler sind in Hattorf dabei

Der 20. Oderpark-Seelauf des TVG Hattorf am Tag vor Himmelfahrt kratzte mit 535 Sportlern, die im Ziel ankamen, knapp an der Rekordmarke des Jahrs 2017. Einen großen Anteil an der herausragenden Bilanz hatte dabei insbesondere auch der Nachwuchs.

So gingen alleine 60 Kinder auf der Bambini-Strecke an den Start. Hier waren 800 Meter zu absolvieren, eine Zeitmessung erfolgte noch nicht. Bei der 2 km-Runde um den Odersee war das anders, hier ging es um Plätze und Sekunden. 161 Nachwuchssportler der verschiedenen Altersklassen machten sich auf den Weg, am schnellsten schaffte Leon Hahn (MTV Gittelde) die Strecke. Er war schon nach 8:04 Minuten wieder im Ziel. Schnellstes Mädchen war Nele Niemeyer von der LG Göttingen in 8:53 Minuten.

Bei den Schulwertungen hatte jeweils die Grundschule an der Sieber aus Hattorf die Nase vorn. Inzwischen wurden sämtliche Ergebnislisten, also auch der Läufe über 5,2 km und 11,7 km, unter www.tvg-hattorf.de online gestellt, auch die Urkunden können online abgerufen werden.