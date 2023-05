Herzberg. Joleen Battermann kann bei zwei Turnieren zum Start der Freiluft-Saison überzeugen. Zusammen mit Emma Böttcher gelingt in Lüneburg sogar der Sieg.

Das Beachvolleyball-Due Emma Böttcher (l.) und Joleen Battermann vom VT Südharz ist erfolgreich in die Freiluftsaison gestartet.

Beachvolleyball Südharzerinnen zeigen sich in starker Form

Einen starken Start in die Freiluftsaison im Beachvolleyball legte Joleen Battermann vom VT Südharz hin. In Vallstedt holte sie zunächst zwei DVV-Punkte auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft. Schon im Winter hatte sie zusammen mit ihrer Stammpartnerin Emma Böttcher, ebenfalls vom VT Südharz, die ersten drei DVV-Punkte bei Hallenevents in Leipzig und Aschersleben geholt.

In Vallstedt spielte Battermann diesmal zusammen mit Anna-Katharina Dehmann (Blau-Weiß Hemmendorf-Salzhemmendorf) beim Vikings A-Cup. Leider spielte das Wetter nicht so ganz mit, ein kalter Wind ließ die Spielerinnen zwischen den Spielen immer wieder frieren. Nach einem spannenden Match gewann das neu formierte Duo zum Auftakt gegen Alina Ernst/Jennifer Müller (USC Braunschweig/Wolfenbütteler VC) mit 7:15, 15:13 und 15:13.

Im zweiten Spiel gegen Daniela und Tanja Hülsebusch (ASC 46 Göttingen/Tuspo Weende), die Nummer eins der Setzliste und späteren Turniersieger, musste sich das Duo geschlagen geben. Im dritten Spiel gegen Isabell von Zepelin/Luise Clara Winkler (MTV Salzgitter/SV Dedensen) ging es um das Halbfinale. Auch hier entwickelte sich wieder ein sehr spannendes Match, am Ende unterlagen Battermann/Dehmann knapp mit 15:13, 11:15 und 13:15 und landeten damit auf Platz fünf, was zumindest mit zwei DVV-Punkten belohnt wurde.

Sehr starker Auftritt in Lüneburg

Beim C-Cup in Lüneburg trat Battermann wieder mit ihrer Stammpartnerin Emma Böttcher an, sie waren das jüngstes Team im Teilnehmerfeld. Das Turnier wurde im Gruppenmodus ausgetragen, aus den drei Vierergruppen schafften es acht Teams in das Viertelfinale.

In den Gruppenspielen ließen die beiden Südharzerinnen zunächst überhaupt nichts anbrennen. Ohne Satzverlust und in souveräner Manier sicherten sich Battermann/Böttcher den ersten Platz. Auch das Viertelfinale gegen Anna Peithmann/Smilla Thomsen (Hochschulsport Lüneburg) war dank einer starken Vorstellung kein Stolperstein (15:9, 15:6).

Im Halbfinale musste man gegen Hannah und Paulina Buß (SVG Lüneburg) zwar den zweiten Satz abgeben, ließ im dritten Durchgang beim 15:4 aber das Finale klar. In dem spannenden Endspiel gegen Jette Wahl/Paula Schröder (SVG Lüneburg) schenkten sich die Teams nichts, es ging hin und her. Mit 16:14, 5:15 und 15:5 hatten die Südharzerinnen am Ende die Nase vor und feierten den Turniersieg.