Bittere Niederlage: BG Göttingen wird in München verpfiffen

Ist das bitter! Die BG Göttingen hatte im im zweiten Viertelfinale der BBL-Playoffs die Überraschung vor Augen und war nah am Serienausgleich dran. Doch zwei eklatante Fehlentscheidungen der Schiedsrichter in den letzten Sekunden raubten der Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors jede Chance, die Veilchen verloren beim FC Bayern München mit 85:87 (43:55). „Wir Trainer lernen aus solchen Spielen immer etwas. Ich habe gelernt, dass ich mich im Sommer noch einmal ganz genau mit den Basketball-Regeln beschäftigen muss, denn offensichtlich kenne ich sie nicht richtig“, meinte Moors im Anschluss sarkastisch.

Vor 6.500 Zuschauern im ausverkauften Münchener Audi Dome zeigten die Gäste eine deutlich bessere Leistung als im ersten Spiel, agieren stärker unter den Körben und trafen ihre Würfe von außen hochprozentiger. Die Veilchen brauchten zwar einen Moment, waren aber spätestens nach einem 9:0-Lauf, den Crandall per Dreier zum 9:6 abschloss, im Spiel (4.). Beide Teams spielten auf Augenhöhe, die Führung wechselte mehrfach. In die erste Viertelpause gingen die Göttinger mit einem 23:24-Rückstand.

In den zweiten Abschnitt starteten die Veilchen mit Punkten von Harald Frey und Harper Kamp zum 28:24, Bayern-Headcoach Andrea Trinchieri nahm eine Auszeit. Die Hausherren schlugen zurück (30:33/14.), auch Moors nahm eine Auszeit. Die fruchtete, Crandall und Javon Bess drehten die Partie zu Gunsten der BG (38:36/15.). In den folgenden Minuten leisteten sich die Göttinger jedoch ein paar unnötige Fehler, die Gastgeber zogen bis zur Pause auf 43:55 davon.

Veilchen kämpfen sich heran

Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich die BG zurück. Einen 8:2-Lauf schloss Smith zum 51:57 ab (25.), Smith und Frey und Till Pape glichen zum 60:60 aus (28.). Die Bayern waren in dieser Phase unsortiert, Nationalspieler Andreas Obst musste schied mit einer Knieverletzung aus, er war ohne Fremdeinwirkung weggerutscht. „Die Verletzung hat uns emotional sehr getroffen. Ich habe gespürt, dass das Team in diesem Moment wie ein platter Reifen in sich zusammengefallen ist“, bekannte Trinchieri. Die Partie blieb eng, mit einem 66:69 ging es für die BG ins Schlussviertel.

Hier taten sich die Göttinger sehr schwer und kamen bis zur 36. Minute auf nur einen Freiwurf-Punkt (67:78/35.). Bess erlöste die Veilchen durch seinen Dreier (36.). Die Gäste zeigten ihr Kämpferherz und arbeiteten sich Stück für Stück heran. Der überragende Crandall, mit 28 Punkten bester BG-Werfer, verkürzte durch vier Punkte in Folge auf 79:80 (39.). Nationalspieler Niels Giffey stoppte die Aufholjagd (79:83/39.), doch die Veilchen zeigten Nervenstärke. Crandall traf 22 Sekunden vor Schluss zum 85:85.

Schiris entscheiden die Partie

Im letzten Angriff rutschte Winston beim Zug zum Korb weg – die Schiedsrichter sahen aber ein Foul und schickten den Bayern-Guard an die Freiwurflinie. Dieser verwandelte den ersten, vergab den zweiten absichtlich und holte sich den Rebound. Dabei trat der Bayern-Akteur deutlich über, der Ball hätte in Göttinger Hände gehört. Stattdessen gab es erneut Freiwurf für die Bayern, Winston traf zum Endstand. Die Göttinger wurden derweil nach Spielende noch minutenlang lautstark von ihren mitgereisten Fans bejubelt.

„Vorgestern konnte ich sagen, dass es ein verdienter Sieg für München war. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das heute auch der Fall gewesen ist. Das Spiel entscheidet sich mit einer kleinen Aktion am Ende. Ich bin stolz auf meine Spieler, die alles gegeben haben“, so Moors, der den Bayern gleich eine Kampfansage mit auf den Weg schickte: „Im nächsten Spiel werden wir bereit sein.“

Im dritten Duell der Serie empfangen die Göttinger am Sonntag ab 15 Uhr die Münchener in der Sparkassen-Arena und müssen diese Partie gewinnen, um ein viertes Spiel zu erzwingen. Bereits im Vorfeld wurden alle Tickets abgesetzt, die Veilchen freuen sich auf eine ausverkaufte Halle.

