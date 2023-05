BG Göttingen startet mit einer Niederlage in die Playoffs

Die BG Göttingen ist mit einer Niederlage ins Viertelfinale der BBL-Playoffs gestartet. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors verlor am Dienstagabend beim FC Bayern München 67:87 (36:44). Vor 6.059 Zuschauern im Münchener Audi Dome hielten die Gäste nur phasenweise mit dem Favoriten mit. Unter den Körben waren die Göttinger deutlich unterlegen und trafen zudem ihre gut herausgespielten Würfe zu selten. Gegen die intensive Bayern-Verteidigung fanden die Veilchen kaum Lösungen. Bester BG-Werfer war Mark Smith mit 16 Punkten. Für München traf Nick Weiler-Babb am häufigsten (15 Zähler).

Die Veilchen, bei denen neben Peter Hemschemeier auch Max Besselink und Rob Edwards fehlten, mussten sich jeden Punkt hart erarbeiten. Den ersten Korb aus dem Feld erzielte Till Pape von außen zum 6:11. Mit viel Einsatz hielten die Göttinger dann mit. Cassius Winston baute die Münchener Führung per Dreier wieder aus, doch Smith konterte ebenfalls von außen zum 12:14 (7.). Danach geriet die BG-Offensive etwas ins Stocken, zum Viertelende hieß es 14:21.

Im zweiten Abschnitt brachten Smith und Pape die Südniedersachsen schnell auf 19:21 heran. Danach überprüften die Schiedsrichter ein Foul von Ognjen Jaramaz an Smith im Instant Replay und stuften es auf ein disqualifizierendes Foul hoch, so dass der Bayern-Guard nicht mehr mitwirken durfte. Smith glich die Partie mit zwei Freiwürfen zum 21:21 aus (12.).

Bayern zeigen sich unbeeindruckt

Die Münchener wirkten aber wenig beeindruckt und zogen schnell wieder auf 23:30 davon (14.). Rayshaun Hammonds, der die gesamte Partie mit Foulproblemen zu kämpfen hatte, hielt die Veilchen durch seinen Dreier zum 26:30 im Spiel. Nach Smiths Punkten zum 28:32 nahm FCB-Headcoach Andrea Trinchieri seine erste Auszeit. Aber die Göttinger blieben hartnäckig. Auf einen Dreier von Niels Giffey antwortete Smith von außen zum 31:35. Crandall und Pape sorgten dafür, dass der Abstand gleich blieb (35:39/18.). Bis zur Halbzeit gelang den Göttingern dann aber nur noch ein Punkt durch einen Freiwurf von Harald Frey (36:44).

Nach dem Seitenwechsel spielten die Gastgeber weiter ihre Stärken aus. Erst nach mehr als drei Minuten erzielte Frey die ersten Veilchen-Punkte zum 38:50 (24.). Die Bayern hatten die Partie nun unter Kontrolle und gingen mit einem 16-Punkte-Vorsprung ins letzte Viertel (50:66). Durch einen 0:7-Lauf zum 52:73 machten die Hausherren dort schnell alles klar. Die BG kämpfte, die Würfe wollten aber nicht fallen. Während die Göttinger nur 26 Prozent ihrer Dreier trafen, verwandelten die Münchener 48 Prozent ihrer Versuche. Somit blieb es bis zum Schluss beim hohen Rückstand.

Lesen Sie auch:

„Es war ein verdienter Sieg der Münchener“, sagte anschließend Moors: „Ich muss meinen Spielern Respekt zollen, sie haben mit der richtigen Intensität gespielt. Aber natürlich ist unsere Rotation limitiert. Wir müssen München die Punkte aus zweiten Chancen wegnehmen – das waren elf Punkte. Dann haben wir drei, vier Situationen, wo wir 22 Sekunden gut verteidigen und dann jemanden vergessen. Wenn wir mit dieser Mannschaft ein besseres Resultat bekommen und konkurrenzfähiger sein wollen, dann müssen alle diese Dinge perfekt für uns laufen.“

Die zweite Partie findet am Donnerstagabend ebenfalls in München statt, Spielbeginn im Audi Dome ist dann um 18 Uhr. Zum dritten Spiel kommt die Serie schließlich nach Göttingen, am Sonntag ab 15 Uhr stehen sich die Mannschaften in der Sparkassen-Arena gegenüber. Tickets für das Heimspiel der Veilchen sind noch erhältlich.

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.