Fußballerinnen des SV Förste wollen ins Pokal-Halbfinale

Die Fußballerin des SV Förste starten in der 1. Kreisklasse.

Die Fußballerinnen des SV Förste sind am heutigen Mittwochabend ab 18.30 Uhr im Viertelfinale des KSN-Kreispokals gefordert. Das Team von der Söse reist dabei zum FC Gleichen, dem Spitzenreiter der 1. Kreisklasse, nach Diemarden.

Die Försterinnen liegen in der Tabelle als Zweiter aber nur einen Punkt hinter dem FC, so dass man mit einem spannenden Spiel rechnen kann. In der Liga trafen die Teams bislang einmal aufeinander, Gleichen siegte knapp mit 2:1. Der KSN-Pokal ist der Kleinfeld-Pokal des NFV-Kreises Northeim-Einbeck. Um genügend Teams für den Wettbewerb zu haben, wurden auch die Mannschaften des hiesigen NFV-Kreises eingegliedert.