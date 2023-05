Der FC Merkur Hattorf (in blau) und der SV Rot-Weiß Hörden kämpfen um die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse. Beide Teams spielen am Sonntag zu Hause.

Osterode. In der 1. Kreisklasse spitzt sich der Kampf an der Tabellenspitze und am Tabellenende immer mehr zu. Am Wochenende stehen entscheidende Duelle an.