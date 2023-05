Sportschützen des SV Sieber holen etliche Kreismeistertitel

Sieber. Sehr erfolgreich sind die Sportschützen des Schützenvereins Sieber bei den Kreismeisterschaften. Etliche Titel wandern in den kleinen Harzort.

Die Platzierten des SV Sieber der Kreismeisterschaft Luftgewehr in Nesselröden und die Pokalgewinner vom Anschießen.

Sehr erfolgreich waren die Schützen des SV Sieber bei den Kreismeisterschaften. Bei den Titelkämpfen Luftgewehr Auflage holte der Verein sechs Titel. In der Einzelwertung konnten Eberhard Schaub (Senioren IV), Sven Ruppe (Senioren I), André Brandt (Senioren 0) und Carmen Grüneberg (Seniorinnen 0) den Titel holen.

In der Mannschaftswertung wurde in der Altersklasse Senioren 0 die Mannschaft mit Carmen Grüneberg/André Brandt und Janette Brandt Kreismeister. Bei den Senioren III siegte das Sieberaner Team mit Eberhard Schaub, Dietmar Reicher und Reinhard Ahlborn.

In Duderstadt fand dann die Kreismeisterschaft in der Kleinkaliberdisziplin Auflage statt, auch hier konnten die Sieberaner mit guten Ergebnissen und insgesamt neun Titeln die Heimreise antreten. Gold in ihren jeweiligen Altersklassen holten André Brandt, Janette Brandt, Sven Ruppe, Claudia Knoop, Dirk Lüer und Eberhard Schaub. Bei der Mannschaftswertung erreichten das Team mit André Brand, Janette Brandt und Carmen Grüneberg, die Mannschaft mit Constanze Grimm, Claudia Knoop und Rainer Diedrich und die Mannschaft mit Eberhard Schaub, Reinhard Ahlborn und Dietmar Reicher den ersten Platz ihrer Klasse.

Zudem eröffneten die Sieberaner die Kleinkalibersaison mit dem traditionellen Anschießen, auch hier wurden Pokale verteilt..Die Herren führt Dietmar Reicher mit 98 Ring von 100 zu erreichenden Ring an, bei den Damen schoss sich Claudia Knoop mit 94 Ring auf den ersten Platz. Die Ehrenscheiben erschossen sich Thomas Will und Marina Diedrich.