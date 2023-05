Kampf um den Finaleinzug: Veilchen Ladies spielen in Opladen

Es ist der finale Showdown: Am Freitag ab 20.30 Uhr entscheidet sich, ob der Lauf der Medical Instinct Veilchen weiter geht. Die Zweitliga-Basketballerinnen aus Göttingen treten zum dritten Playoff-Halbfinale beim BBZ Opladen an, Spielbeginn ist um 20.30 Uhr. Die Gastgeberinnen, Meister der Nord-Gruppe und hoher Favorit, konnten das erste Spiel für sich entscheiden. Doch in Göttingen schlugen die BG-Damen zurück, setzten sich mit 68:51 durch und erzwangen so das dritte Duell in Opladen.

Dass die Göttingerinnen überhaupt noch im Rennen sind, ist ein kleines Wunder. Als Nord-Siebter in die Playoffs gestartet, schmissen sie zunächst den Süd-Zweiten Rhein-Main Baskets raus. Im Viertelfinale folgte der Triumph über den Nord-Dritten Chemnitz.

Veilchen Ladies ohne Druck

Nun fehlt den Südniedersachsen nur noch ein Sieg, um die sportliche Rückkehr in Liga eins perfekt zu machen – beide Finalteams erhalten das Aufstiegsrecht. Letztlich könnte es zu einem Nervenspiel werden, bei dem es darum geht, für welche Mannschaft mehr auf dem Spiel steht. Der Vorteil würde dann sicherlich bei den Veilchen Ladies liegen, schließlich hat im Vorfeld niemand mit dieser Erfolgsserie in den Playoffs gerechnet und das Team hat nichts zu verlieren.

„Wenn wir so auftreten wie am vergangenen Samstag, dann haben wir definitiv die Chance, auch in Opladen zu gewinnen. Es ist eine Partie, beide Teams haben gezeigt, dass sie Qualität haben. Entsprechend sehe ich die Siegeschance bei 50-50. Auf jeden Fall wird es eine spannende Angelegenheit“, sagt der BG 74-Geschäftsführer Richard Crowder und ergänzt: „Wir haben schon mehr erreicht, als alle Experten erwartet haben – aber die Mädels wollen immer mehr. Ich werde sie nicht bremsen.“

Klar ist zudem, dass die Göttingerinnen an diesem Wochenende noch ein zweites Spiel austragen. Entweder reisen sie im Fall des Finaleinzugs am Sonntag zu den Hurricanes der BG Rotenburg/Scheeßel, oder im Fall einer Niederlage zum Duell um Platz drei zu den AstroLadies des VfL Bochum.

