Radsportler pilgern am Samstag zur Radtourenfahrt nach Förste

Fast geschafft: Nach 150 Kilometern in den Beinen ist das Ziel bei der RTF des MTV Förste schon in Sichtweite.

Am morgigen Samstag, 13. Mai, ist es wieder so weit, der MTV Förste lädt zur in Radfahrerkreisen lang erwarteten Neuauflage der Sösetal Radtourenfahrt (RTF) ein. Je nach Streckenlänge führen die Rennradtouren durchs abwechslungsvolle Harzvorland und den Harz, vorbei an Oberharzer Seen, Talsperren und weiteren touristischen Highlights.

Gestartet wird um 9 Uhr am Förster Schützenplatz. Für Nachzügler ist der Streckeneinstieg noch bis 10 Uhr möglich. Auf der konditionell anspruchsvollsten Distanz sind auf rund 150 Kilometer knapp 2500 Höhenmeter bis nach Braunlage zu bewältigen. Die weiteren Strecken weisen eine Länge zwischen 40, 79 und 121 Kilometer auf.

An bis zu vier Kontrollpunkten besteht die Möglichkeit, seinen Durst zu stillen und energiespendende Nahrung aufzunehmen oder sich für die nächsten Kilometer zu bevorraten. Sämtliche Teilnehmer erwartet wie gewohnt, eine von der Anmeldung bis zur Zielankunft rund um gut organisierte Radsportveranstaltung des ambitionierten MTV-Helferteams. Zudem sorgt die Mobile Funkhilfe Harz an neuralgischen Punkten für zusätzliche Verkehrssicherheit.

Weitere Infos und die einzelnen Strecken in der genauen Übersicht unter www.mtv-foerste.de.

