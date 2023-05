Förster Teams verpassen in der Relegation den Aufstieg

Die erste Tischtennis-Herren des TTC Förste sowie die dritte Mannschaft hatten zum Abschluss der Saison noch die Chance, im nächsten Spieljahr jeweils durch die Relegationsspiele in die nächst höheren Spielklasse aufzusteigen.

Die ersten Herren, Aushängeschild des Vereins und Vizemeister der Bezirksklasse, trafen dabei in einem Dreierturnier auf die Mannschaften vom Dasseler SC und SC Weende Göttingen III. Gegen die Mannschaft aus der Unistadt begann das Match vielversprechend. Durch Jorgowski/Steffens und Bornemann/Gropengießer legten zum 2:1 vor. Doch der kleine Vorsprung währte nicht lange. Die Göttinger trumpften anschließend groß auf, ließen beim Stande von 7:4 und 8:5 nichts mehr anbrennen, und gewannen letztlich mit 9:5. Für Förste erspielten Oliver Steffens, Yannik Jorgowski und Uwe Bornemann die weiteren Punkte.

In der zweiten Begegnung hatte man dann nicht viel zu bestellen. Lediglich das Doppel Jorgowski/Steffens und Oliver Steffens konnten bei der klaren 2:9-Niederlage gegen Dasseler SC Siegpunkte verbuchen. Der Verein aus dem Solling konnte anschließend in einem knappen Match den SCW Göttingen III mit 9:6 bezwingen und machte so den Aufstieg in die Bezirksliga Süd perfekt.

Die dritte Herren trafen in der Relegation auf den TTK Gittelde-Teichhütte II. Der Gastgeber aus der 1. Kreisklasse zeigte Anfangs keinerlei Schwächen und ging 3:0 in Führung. Die Förster berappelten sich und konnten den Rückstand durch Thorsten Bosse, der zweimal gewann, sowie Jason und Sascha Ettig in eine 4:3-Führung umwandeln. Danach gelang jedoch nicht mehr viel und man musste nach einer Negativserie eine 4:7-Niederlage einstecken. Somit bleibt alles wie gehabt: Der TTK verbleibt in der 1. Kreisklasse und der TTC III spielt ein weiteres Jahr in der 2. Kreisklasse.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!