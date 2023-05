Herren 40 des TC GW Herzberg starten mit Sieg in die Oberliga

Herzberg. Nach dem Aufstieg in die Tennis-Oberliga starten die Herren 40 des TC GW Herzberg mit einem fulminanten Auswärtssieg in die neue Spielzeit.

Am vergangenen Wochenende sind die Punktspielmannschaften des TC Grün-Weiß Herzberg in die Tennis-Sommersaison gestartet. Die Ergebnisse konnten sich durchaus sehen lassen, insbesondere die Herren 40 ließen es krachen.

Nach dem Aufstieg in die Oberliga mussten die Herzberger bei den Herren 40 ihre zweite Mannschaft leider abmelden, da ab der Oberliga wieder mit Sechser-Mannschaften gespielt wird. In ihrem ersten Punktspiel traten die Welfenstädter nun beim TV Bückeburg an. Alec Ungureanu startete mehr als souverän in die Saison und ließ seinem Gegner beim 6:0, 6:0 an Position eins keine Chance. Tim Landwehrs an Position zwei machte es da schon spannender. Nachdem er den ersten Satz mit 5:7 verloren hatte, konnte er den zweiten Durchgang mit 6:2 für sich entscheiden. Im Match-Tiebreak konnte Landwehrs den Sieg mit 10:8 perfekt machen.

Weniger Glück hatte Dennis Eckstein, der mit 4:6, 6:1 und 7:10 im Match-Tiebreak unterlag. Thomas Raabe an Position vier und Steve Minde an Position fünf entschieden ihre Einzel jeweils ganz klar für sich, während Malte Niesner an Position sechs zu kämpfen hatte. Nach verlorenem ersten und gewonnenem zweiten Satz musste auch hier der Match-Tiebreak die Entscheidung bringen. Nach einem 3:9-Zwischenstand und sechs abgewehrten Matchbällen konnte Niesner das Kunststück vollbringen, acht Punkte in Folge zu gewinnen und mit 11:9 das Match für sich zu entscheiden.

Der Gesamtsieg war damit bereits perfekt. In den abschließenden Doppeln verloren Landwehrs/Eckstein 1:6, 1:6 im ersten Doppel. Ungureanu/Marc Böttcher konnten im zweiten Doppel mit 6:4, 6:4 gewinnen, während Raabe/Minde im dritten Doppel mit 6:2, 6:1 erfolgreich waren. Somit gewannen die Welfenstädter mit 7:2. Das nächste Spiel findet am 4. Juni ab 12 Uhr auf der heimischen Anlage am Kurpark statt, Gegner ist dann der TC Seppensen-Nordheide.

Damen 40 spielen erstmals

Die neugegründete Damen 40-Mannschaft musste in der Regionsklasse bei den Damen des TC Bad Grund antreten. In den Einzeln an den Top-Positionen hatten die Herzbergerinnen das Nachsehen. Alya Darbas verlor das Spitzeneinzel 2:6, 2:6; Stefanie Senhen unterlag an Position zwei denkbar knapp mit 6:7, 5:7. Besser lief es für Sandra Marwede, die an Position drei einen Punkt für die Welfenstädter holte (6:2, 7:5). An Position vier machte es Ute Bick-Lautenbach spannend. Nach gewonnenem ersten Satz musste sie den zweiten abgeben, konnte sich dann aber über ein 6:3, 3:6 und 10:2 freuen.

In den Doppeln verloren Darbas/Bick- Lautenbach das erste Doppel mit 1:6, 5:7. Das zweite Doppel Daniela Plugge/Andrea Grüneklee holte den Punkt zum 3:3-Endstand im Match-Tiebreak mit 4:6, 6:0 und 10:7. Das nächste Punktspiel für die Damen 40 findet am 3. Juni beim SV Groß Düngen statt.

Unglückliche Niederlage für die Damen 50

Die Damen 50 mussten sich bei ihrem ersten Heimspiel der Saison in der Verbandsklasse unglücklich mit 1:5 geschlagen geben – gleich drei Match-Tiebreaks gingen verloren. Ute Koch- Grotheer an Position eins hatte mit 3:6 und 4:6 das Nachsehen, Heike Gertig als Nummer zwei verlor mit 4:6, 6:3 und 6:10. Besser machte es Heike Bartels an Position drei, sie gewann den ersten Satz mit 6:2, verlor den zweiten mit 1:6, erkämpfte sich dann aber im Match-Tiebreak mit 10:7 den Punkt. Die Nummer vier Doreen Pralle verlor ihr Einzel mit 4:6, 6:7.

Die abschließenden Doppel von Heike Gertig/Doreen Pralle sowie Ute Koch-Grotheer/Gisa Schäfer gingen leider beide im Match-Tiebreak verloren. Das nächste Spiel findet am kommenden Sonntag auswärts beim TSV Egestorf statt.

In ihrem ersten Punktspiel musste die Herren 50 in der Regionsliga beim TSV Hammenstedt in die Saison starten. Im Einzel holten Uwe Biegalla mit 2:6, 6:4 und 10:6 und Knut Chlistalla, nachdem sein Gegner beim Stand von 6:4 und 4:4 aufgeben musste, die Punkte. Hinrich Bangemann verlor sein Einzel äußerst knapp im Match-Tiebreak, auch Andreas Pralle musste sich geschlagen geben.

Andreas Pralle/Michael Lojewski verloren dann das erste Doppel mit 3:6, 6:3 und 8:10 im Match-Tiebreak, während Hinrich Bangemann/Uwe Biegalla ihr Doppel sicher mit 6:4, 6:2 gewannen und somit die Punkteteilung sicherten. Zum nächsten Spiel empfängt das Herzberger Team am Sonntag auf heimischer Anlage ab 9 Uhr den TSC Göttingen II.

