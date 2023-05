Nachwuchs der HSG Oha fiebert der Mini-WM entgegen

Herzberg. Die männliche D-Jugend der HSG Oha ist am Samstag in Herzberg Ausrichter einer Vorrunde der Mini-WM. Die Gastgeber treten als Team Japan an.

Der Handballverband Niedersachsen-Bremen (HVNB) veranstaltet in Anlehnung an die in Deutschland stattfindende U21-WM eine Mini-Handball-WM in der Altersklasse männliche D-Jugend. 32 Teams spielen unter den Flaggen der offiziellen Teilnehmer in acht Vierergruppen den Weltmeister aus. Eine der acht Vorrundengruppen findet, ausgerichtet von der HSG Oha, am Samstag ab 10.15 Uhr in der Herzberger Mahntehalle statt.

Mit dabei ist natürlich die D-Jugend der HSG Oha, die unter der japanischen Flagge spielen wird. Im Vorfeld wurden den Teilnehmern die Nationen zugelost. Außerdem sind die Färöer Inseln (HSG Rhumetal), Spanien (MTV Geismar) und Angola (Tuspo Weende) in der Gruppe vertreten. Vor den einzelnen Begegnungen werden die Nationalhymnen gespielt, Trikots in den Farben der Nationalmannschaften gibt es auch.

Die Vorfreude beim Team Japan ist groß: „Wir haben in der Vorbereitung auf das Turnier natürlich nur noch japanische Spezialitäten gegessen, außerdem haben sich die Jungs einen Japan-Schlachtruf einfallen lassen. Wir Trainer wollen natürlich nur mit Herr Sigurdsson angesprochen werden“, scherzt Lars Eichhorn, Trainer der HSG-D-Jugend. Dagur Sigurdsson, ehemaliger deutscher Nationaltrainer, trainiert momentan die Japaner. Aus den Vierergruppen qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten für eine Hauptrunde, später findet noch eine Finalrunde im K.o.-Modus statt. Diese Runden werden in den kommenden Wochen ausgespielt.

HSG trifft auf alte Bekannte

Die HSG oha trifft in der Vorrunde auf alte Bekannte. Alle Gegner stammen aus der Regionsliga, die Harzer belegten hinter Rhumetal und Weende Platz drei, gehen also eher als Außenseiter in das Turnier. Eichhorn sieht aber eine Chance im Spielmodus: „Es wird nur einmal 20 Minuten gespielt. Da ist die Möglichkeit da, die Spiele offener zu gestalten und näher heranzukommen, gerade mit einem guten Start in das Spiel.“

Für den 2010er/2011er-Jahrgang stellt die Mini-WM den sportlichen Abschluss der erfolgreichen Saison dar, sieben Spieler werden zur kommenden Saison in die C-Jugend wechseln. „Es ist ein toller Rahmen geschaffen, das wird ein richtig cooles Turnier. Wir als HSG freuen uns riesig über die Ausrichtung, geben unser Bestes und hoffen, dass die Halle voll ist“, freut sich Eichhorn auf die Mini-WM und fügt an: „Danach unterstützen wir noch die Mädels im Kampf um den Klassenerhalt. Die HSG oha Damen spielen ab 17 Uhr gegen Salzgitter.

