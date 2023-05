NFV-Kreis Göttingen-Osterode: Vereinsdialog kommt gut an

Wie bringt man Informationen gebündelt an die Jugendleiter und Trainer der Vereine im NFV-Kreis Göttingen-Osterode. Diese Frage stellte sich Arno Oehler, der Vorsitzende des Kreisjugendausschusses im NFV-Kreis. Die Lösung: Ein Dialog mit den Vereinen, der tatsächlich auch guten Anklang gefunden hat.

An drei Abenden in drei verschiedenen Bereichen des Kreises fanden diese Dialoge statt. Im Bereich des Altkreises Osterode war der VfL 08 Herzberg der Gastgeber. Bei allen Vereinen wurden die NFV-Verantwortlichen herzlich aufgenommen, ehe es ein straffes und informatives Programm gab.

Auf der Agenda standen verschiedenste Themen. So wurde gefragt, bis zu welchem Zeitpunkt der NFV-Kreis kurzfristige Spielverlegungen akzeptiert. Auch die Problematik Anfeindungen gegen Schiedsrichter und die geringe Anzahl der Schiedsrichter, die einen immensen Einfluss auf den Spielbetrieb hat, wurde diskutiert.

Kinderfußball und Futsal

Ein Thema, über das besonders interessiert gesprochen wurde, sind die neuen Spielformen im Nachwuchsbereich. Bereits mit Blick auf den kommenden Winter erklärte Oehler: „Das Thema Futsal und Kinderfußball wird uns in der nächsten Hallensaison beschäftigen.“ Für die nächste Feldspielrunde wurde währenddessen bereits zugesichert, mehr Qualifizierungsrunden als in dieser Saison zu spielen.

„Es hat sich herausgestellt, dass an diesen Abenden in kleinerer Runde sehr effektiv diskutiert werden kann. Ich bin fest entschlossen, diesen Dialog in der nächsten Saison weiterzuführen“, so Oehler. Er bedankt sich im Namen des NFV-Kreises bei den ausrichtenden Vereinen, vor allem aber bei den Teilnehmern für die offene Diskussion: „Ich hoffe, es werden das nächste Mal noch mehr Teilnehmer.“

