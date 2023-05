Junge Fußballer nehmen an ihrem ersten Turnier teil

Die Staffel Eichsfeld 1 der G-Jugend startete die Rückrunde, in Scharzfeld trafen sich insgesamt 14 Mannschaften. Die rund 60 Kinder trotzten den kühlen Temperaturen, um sich im Funino zu messen. Beteiligt waren Teams von folgenden Vereinen: JFV Eichsfeld, JSG Eintracht HöhBernSee/Bilshausen, JSG Radolfshausen/Eichsfeld, SV Rotenberg, JSG Südharz/Zorge und JSG Harztor/Neuhof.

Nach einer kurzen Trainerbesprechung und einem Demospiel mit Erklärung der Regeln starteten die Teams in die drei Spielrunden mit insgesamt sechs Partien für jede Mannschaft. Gespielt wurde gleichzeitig auf sieben Minispielfeldern, wobei am Ende eines Durchgangs der Gewinner immer ein Feld auf- und der Verlierer ein Feld absteigt. Die Turnierleitung in Form von Thomas Smidt sorgte für einen reibungslosen Ablauf. In den zum Teil sehr knappen und spannenden Spielen sorgten viele Tore für gute Unterhaltung der Zuschauer.

Mit dabei waren erstmals auch drei G-Jugend-Mannschaften des SV Rotenberg, die bei ihrem ersten Kinderfußballturnier in 18 Spielen insgesamt drei Siege und zwei Unentschieden erkämpften. Für den SVR spielten Johannes Neisen, Jan Föste, Lennart Vollbrecht, Lian Heil, Romeo Wagener, Linus Bode, Adrian und Daniel Priebe, Aaron Schirmer, Tom Conrady, Ole Müller und Henri Jacobi.

Zum Abschluss erhielten alle Kinder noch eine kleine Stärkung und traten kaputt, aber glücklich die Heimreise an.

