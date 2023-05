Fußball 1. Kreisklasse Nord Fußball: FC Merkur Hattorf rückt an die Tabellenspitze

Zwei Erfolge für die Hattorfer am Fußball-Wochenende, aber Brisanz hatte auch das abgebildete Altkreis-Derby zwischen dem SV Förste (schwarz) und dem TSC Dorste.

Osterode. So haben die Fußballmannschaften aus dem Altkreis Osterode an diesem Wochenende in der 1. Kreisklasse Nord gespielt.