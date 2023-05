Niedersachswerfen. Zum 9. Mal findet am Sonntag der Harztorlauf statt, im Zielbereich in Niedersachswerfen erwartet die Teilnehmer und Besucher ein buntes Programm.

Laufsport Am Sonntag: 9. Harztorlauf in Niedersachswerfen

Das Jahr 2023 steht in sportlicher Hinsicht für Thüringens nördlichste Gemeinde wieder ganz im Zeichen des Laufens. Schon zum 9. Mal findet der Harztorlauf statt und lockt am morgigen Sonntag Läufer aus der Region und ganz Deutschland in den Südharz. Hunderte werden es auch in diesem Jahr sein, die sich bei der größten Laufveranstaltung im Landkreis Nordhausen auf die vier Strecken begeben.

Bei insgesamt fünf Wertungsläufen werden wieder Punkte für den Nordthüringer Volksbank-Laufcup vergeben. Dabei gibt von kurzen zwei Kilometern bis hin zum herausfordernden Halbmarathon die beliebte Auswahl an Routen zu erlaufen. Oder zu gehen, denn auch die Nordic Walker werden auf der 8 km-Strecke von Ilfeld aus ihre Schritte Richtung Ziel lenken.

Der Zielbereich befindet sich wie gehabt auf dem Gelände des Herkules-Parkplatzes in Niedersachswerfen. Hier erwartet die Besucher ein Familienfest mit Unterhaltung, Spiel und Spaß für Klein und Groß und einem abwechslungsreichen Catering. Den Weg zu den Starts in Sophienhof zum Halbmarathon und nach Ilfeld zu den acht Kilometern müssen die Sportler auch 2023 nicht selbst auf sich nehmen: Die Verkehrsbetriebe werden wieder ihre Busse bereitstellen.

Am Samstag können bereits An- und Nachmeldungen zum 9. Harztorlauf erledigt werden. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr steht das Team der Anmeldung bereit, um die Startunterlagen für den Sonntag auszugeben oder Meldungen für die Läufe entgegenzunehmen. Am Sonntag ist das Meldebüro dann bereits ab 7.30 Uhr besetzt. „Der 9. Harztorlauf ist für uns wieder ein Lauf wie gewohnt: ein Sport- und Familienfest. Der Besuch bei uns lohnt sich auf jeden Fall“, so der Vereinsvorsitzende Dirk Wackerhagen. Weitere Infos, auch zu den einzelnen Läufen, unter www.harztorlauf.de.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!