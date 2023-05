B-Jugend des JFV Rhume-Oder bleibt auf Erfolgskurs

Im Nachwuchsbereich geht es langsam in den Saisonendspurt. Mit der B-Jugend des JFV Rhume-Oder klopft derzeit ein Altkreis-Team sogar an das Tor zur Landesliga an.

1. SC Göttingen 05 II – JFV Rhume-Oder 0:1 (0:0). Die B-Jugend des JFV surft weiter auf der Erfolgswelle. Im Spitzenspiel der Bezirksliga Süd setzte sich das Team von Kevin Zarins und Michael Schmidt knapp beim 1. SC Göttingen 05 II durch und verteidigte somit die Tabellenspitze. Der Gastgeber hatte zunächst viel Ballbesitz, Rhume-Oder lauerte auf Ballgewinne und machte die Räume eng. Das gelang den Gästen sehr gut, das Spiel der Göttinger war zu ungenau. Im zweiten Spielabschnitt schnupperten die Gäste schon an der Führung, doch Simon Marx traf nur den Pfosten. Am Spielgeschehen änderte sich nichts, Göttingen dominierte den Ball, der JFV hatte die besseren Chancen. In der 50. Minute sorgte Marx für den Treffer des Tages. Nach Vorlage von Justin Böttcher behielt er im Eins-gegen-Eins die Nerven. Weitere Chancen ließen die Gäste liegen, siegten aber letztlich verdient.

Bezirksliga C-Junioren

TuSpo Petershütte – JSG SCU Salzgitter 0:1 (0:0). Gegen den Tabellendritten bot TuSpo ein umkämpftes, gutes Spiel – ging aber am Ende mit leerem Rucksack nach Hause. Der Gastgeber spielte sehr diszipliniert und ließ nur wenige Chancen der Gäste zu. Nach Wiederbeginn zog Salzgitter das Tempo etwas an und traf in der 52. Minute nach einem Konter entscheidend. In der Folge hatte Union die besseren Chancen, die Seestädter hielten aber dagegen und das Spiel bis zur letzten Sekunde offen.