Der Oberharzer Nordic aktiv Cup geht in eine neue Runde

Altenau. Am Samstag startet in Altenau der Oberharzer Nordic aktiv Cup 2023. Auch diesmal stehen für alle Nordic Walker fünf Stationen auf dem Programm.

Nordic Walking ist eine Bewegungsmöglichkeit, die keine Altersbeschränkung kennt und sich positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Als Ausdauersport betrieben stellt der Sport nicht nur in Wettkämpfen eine echte Herausforderung dar, sondern ist auch mit viel Spaß verbunden. Mit dem Oberharzer Nordic aktiv Cup 2023 von Mai bis September gibt es deshalb eine Reihe von fünf sportlichen Wettkämpfen, die sich dieser Sportart widmen. Los geht es am Samstag, 6. Mai, in Altenau.

Die weiteren Stationen sind Buntenbock (17. Juni), Bad Grund (16. Juli), Clausthal-Zellerfeld (3. September) und St. Andreasberg (24. September). Veranstalter ist die GLC Glücksburg Consulting AG, Betreiber der Tourist-Informationen Oberharz, in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und mit Unterstützung der Niedersächsischen Landesforsten.

Das Besondere an der sportlichen Wettkampf-Reihe ist, dass alle Teilnehmer etwas gewinnen können. So erhält jeder Nordic Walker, der an allen fünf Veranstaltungen teilnimmt, einen Cup in Gold, bei vier Teilnahmen den Cup in Silber und wer bei drei Veranstaltungen dabei ist, den Cup in Bronze. Während der letzten Nordic Walking-Challenge am 24. September in St. Andreasberg werden die Cups feierlich verliehen. Zusätzlich für alle Veranstaltungen erhält jeder Teilnehmer einen Sonderstempel der Harzer Wandernadel.

Start am Samstag in Altenau

Den Auftakt macht der 16. Altenauer Nordic Walking Cross, der am Samstag, 6. Mai, auf dem Gelände des Wanderhotels Drei Bären um 10 Uhr mit Ausgabe der Startunterlagen beginnt. Ein gemeinsames Warm-Up mit dem SC Altenau um 10.45 Uhr und 11.15 Uhr bringt alle in Schwung. Je nach Kondition können die Teilnehmer unter vier Streckenlängen wählen: von 4,7 km, über 8,7 km und 10,9 km bis hin zu 18,7 km. Posten gewährleisten die Versorgung der Teilnehmer auf den ausgezeichneten Strecken des DSV Nordic aktiv Walking Zentrums in Altenau. Das Wanderhotel stellt im Start und Ziel-Bereich sein Gelände zur Verfügung und versorgt die Teilnehmer hier auch mit kleinen Mahlzeiten und Getränken

Gaby Lader, Büroleitung der Tourist-Information Altenau dankt besonders der Familie Bakhov vom Wanderhotel, aber auch den vielen ehrenamtlichen Helfern: „Ohne diese könnte unser gemeinsamer Nordic Walking Cross mit dem SC Altenau nicht durchgeführt werden, sei es bei der Organisation oder auf den Strecken.“

Anmeldungen sind am Samstag auf dem Gelände hinter dem Wanderhotel Drei Bären möglich. Mit der Teilnahme erhält jeder einen Stockaufkleber, einen Gutschein für die Kristall-Therme Heißer-Brocken und einen Rabatt-Gutschein der Altenauer Brauerei für den Hofladen. Nordic-Walking Stöcke können gegen Pfand am Stand der Tourist-Information ausgeliehen werden. Weitere Infos gibt es auf www.oberharz.de.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!