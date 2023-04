Würzburg. Nach dem 92:74 (52:44)-Erfolg bei den Würzburg Baskets hat die BG Göttingen einen Platz in den Playoffs der Basketball-Bundesliga sicher.

Freude bei Till Pape: Der deutsche Forward trägt 19 Punkten zum Sieg in Würzburg bei.

Basketball BG Göttingen feiert den vorzeitigen Einzug in die Playoffs

Es ist eine kleine sportliche Sensation: Die BG Göttingen hat sich vorzeitig die Teilnahme an den BBL-Playoffs gesichert. Das Team von BG-Headcoach Roel Moors gewann am Donnerstagabend bei den Würzburg Baskets 92:74 (52:44) und holte sich damit den 18. Saisonsieg. Drei Spieltage vor Saisonende können die Göttinger nun nicht mehr aus den Top Acht rutschen. Für die Veilchen ist es die erste Teilnahme an der Meisterrunde seit 2011 – und die erste seit dem Wiederaufstieg.

Vor 2.519 Zuschauern in Würzburg war es zu Beginn das erwartet umkämpfte Duell mit leichten Vorteilen für die Hausherren. Danach kamen die Gäste aus Südniedersachsen besser ins Spiel. Beste BG-Akteure waren Till Pape mit 19 Punkten und Mark Smith mit einem Double-Double (19 Punkte/12 Rebounds). Für Würzburg traf Stanley Whittaker am häufigsten (23 Zähler).

Pape sorgte für die ersten sechs Göttinger Punkte (6:5/4.), die Partie war ausgeglichen, die Führung wechselte hin und her. Nach Rayshaun Hammonds Zählern zum 10:7 ließen die Würzburger, angeführt von Whittaker und Cameron Hunt einen 0:7-Lauf zum 10:14 folgen (7.). Die BG-Offensive geriet ein wenig ins Stocken (15:20/9.), aber die Moors-Truppe blieb dran: Harald Frey und Smith mit der Sirene hielten die Gäste in Schlagdistanz (22:26).

Auch im zweiten Abschnitt bewegten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Javon Bess brachte sein Team wieder in Front (30:28/12.). Zwar glich O’Showen Williams zum 30:30 aus, doch Punkte von Smith und Mathis Mönninghoff zwangen Baskets-Headcoach Sasa Filipovski zu seiner ersten Auszeit (35:30/14.). Im Anschluss lief es wieder besser für die Gastgeber (37:37/16.). Allerdings schafften es die Göttinger, die Würzburger nicht in Führung gehen zu lassen. Durch einen 8:0-Lauf, den Pape abschloss, setzten sich die Veilchen etwas ab (48:40/19.). In die Halbzeit ging es mit 52:44.

Veilchen ziehen davon

Nach dem Seitenwechsel verkürzten die Würzburger auf 52:48 (22.). Pape erzielte die ersten BG-Zähler des Abschnitts und ließ einen Dreier zum 57:48 folgen. Den Hausherren gelang nicht mehr viel, sie wirkten deutlich müder als die Göttinger. Die Unterfranken kämpften zwar (62:55/27.), aber die Gäste wurden nicht nervös. Pape und Frey stellten den alten Abstand wieder her (67:55/28.), ins Schlussviertel gingen die Veilchen mit einer 72:59-Führung.

Gleich zu Beginn des Viertels baute BG-Kapitän Harper Kamp, der am Tag zuvor noch mit einem Magen-Darm-Virus zu kämpfen hatte und erst später nach Würzburg nachgereist war, den Vorsprung auf 15 Punkte aus (74:59/31.). Die Würzburger kamen noch einmal auf 79:72 heran (37.). Doch Frey antwortete eiskalt mit einem Dreier über das Brett, der Widerstand der Franken war gebrochen.

„Natürlich bin sehr glücklich mit diesem Sieg und damit, dass wir jetzt die Playoffs erreicht haben. Ich bin auch sehr glücklich für meine Spieler, die sich in den letzten Monaten durch eine schwierige Situation und einen harten Spielplan gekämpft haben. Ich freue mich sehr für Jungs wie Harper Kamp und Mathis Mönninghoff, die schon sehr lange hier sind und so etwas noch nicht erlebt haben“, sagte Moors im Anschluss und ergänzte: „Heute war mein Team bereit zu spielen und von Anfang an sehr konzentriert. Wir haben nicht immer die besten Entscheidungen getroffen, aber wir waren aggressiv, bereit den Ball zu bewegen und haben in der Verteidigung gekämpft.“

Heimspiel gegen die Bayern

Bereits am Sonntag erleben die Göttinger einen Vorgeschmack auf die Playoffs, ab 18 Uhr ist der FC Bayern München zu Gast in der Sparkassen-Arena. Das EuroLeague-Team von Trainer Andrea Trinchieri hat in der Bundesliga die letzten elf Spiele gewonnen, die Vorrunde werden die Bayern als Dritter abschließen.

Der Kader der Münchener ist extrem tief und ausgeglichen besetzt, praktisch in jedem Ligaspiel läuft eine andere Formation auf. Neben ihrer starken Importriege können die Süddeutschen auch auf eine ganze Reihe von deutschen Nationalspielern setzen – auf die BG wartet eine Mammutaufgabe.

