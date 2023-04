Jugend des TTC Pe-La-Ka gewinnt den Kreisklassen-Pokal

Sehr erfolgreich verlief der Saisonabschluss für den Tischtennis-Nachwuchs des TTC Pe-La-Ka.

Bei der Kreispokalendrunde Jugend der 1. Kreisklassen im Regionsbereich Südniedersachsen lautete das Los im Semifinale SV Obernfeld. Beide Mannschaften gingen mit ihrer stärksten Aufstellung an den Start. Lasse Wachsmuth brachte sein Team durch einen klaren 3:0-Erfolg in Führung. Jaaron Bode erkämpfte sich in einem nervenaufreibenden Spiel den Sieg mit 11:8 im fünften Satz. Tamara Lossie kam jedoch gegen die Noppen ihrer Gegnerin nicht zurecht. Das Doppel Wachsmuth/Lossie ging nach spannendem Spielverlauf an die Seestädter zum 3:1-Zwischenstand. Wachsmuth unterlag der Obernfelder Nummer eins. ehe Lossie in einem starken Spiel den vielumjubelten Siegpunkt zum 4:2 holte.

Damit stand das Team im Finale gegen TuSpo Drüber II. Das Endspiel war dann eine klare Angelegenheit für den TTC Pe-La-Ka. Das Trio der Seestädter siegte klar mit 4:0 und nahmen stolz und zufrieden den Pokal entgegen.

Über den Kreisentscheid der Tischtennis-Minimeisterschaften hatte sich Phanha Sha für den nächsthöheren Wettbewerb qualifiziert. So spielte er in der Klasse der 9- und 10-Jährigen beim Bezirksentscheid in Rüningen. Im Halbfinale verlor Sha leider knapp und wurde damit Dritter. Durch dieses Resultat erspielte er sich aber einen Platz bei den Landesmeisterschaften der Minis in Hannover.

