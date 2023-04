Tennis TC Grün-Weiß Herzberg lädt am 1. Mai zur Saisoneröffnung ein

Der TC GW Herzberg lädt im Rahmen der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ zum Start in die Sommersaison ein.

Herzberg. Auf der Tennisanlage am Kurpark bietet der TC GW Herzberg am Maifeiertag im Rahmen der Saisoneröffnung Schnuppertennis und ein Doppelturnier an.