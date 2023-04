BG Göttingen verpasst gegen Chemnitz den nächsten Sieg

Die BG Göttingen hat den nächsten Heimsieg verpasst. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors musste sich am Montagabend den Niners Chemnitz 68:81 (39:47) geschlagen geben. Vor 2.517 Zuschauern in der Göttinger Sparkassen-Arena lief es nur phasenweise gut für die Hausherren, denen gegen intensiv spielende Chemnitzer nicht einmal 48 Stunden nach dem umkämpften Derbysieg die Energie fehlte, um die Sachsen in Bedrängnis zu bringen. Durch Foulprobleme gelang es den Göttingern nie, ihren Rhythmus zu finden. Bester BG-Punktesammler war Harald Frey mit seiner Karriere-Bestleistung (27 Punkte). Für Chemnitz traf Wes Clark am häufigsten (15 Zähler).

Die Veilchen, die auf Peter Hemschemeier (Rückenbeschwerden) und Max Besselink (Atemwegsinfekt) verzichten mussten, starteten gut in der Offensive ins Spiel, aber auch die Chemnitzer trafen ihre Würfe. Für die ersten neun BG-Punkte war Frey zuständig, der am Ende seines Laufs einen Dreier von Aher Uguak ebenfalls von außen zum 9:8 konterte (3.). Die Gäste aus Sachsen holten sich die Führung zurück und bauten diese auf 11:15 aus (5.).

Die Göttinger hielten die Partie zunächst eng (15:17/7.), doch dann geriet die Offensive ins Stocken. Dies nutzten die Niners aus, um Stück für Stück davonzuziehen. Bis zum Viertelende gelangen den Hausherren nur noch zwei Zähler, so dass Chemnitz mit einem Elf-Punkte-Vorsprung in die Viertelpause ging (17:28).

Chemnitz zieht davon

Im zweiten Abschnitt spielten die Gäste weiterhin mit viel Energie und vergrößerten den Abstand immer mehr (19:36/13.). Die Göttinger hatten es schwer, in einen Rhythmus zu kommen, weil sie durch Foulprobleme viel durchwechseln mussten. Doch die Moors-Truppe ließ ihre Köpfe nicht hängen. Frey startete die Aufholjagd mit zwei Dreiern zum 25:38 und zwang Gästecoach Rodrigo Pastore mit zwei weiteren Zählern zum 27:39 zu einer Auszeit (14.). Die Sachsen hielten die Gastgeber zunächst auf Abstand (31:44/16.), aber die Veilchen konterten. Mark Smith verkürzte auf 37:44, Till Pape dann sogar auf 39:45 (20.). In die Kabine gingen die Hausherren mit einem 39:47-Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel arbeiteten die Göttinger weiter daran, im Spiel zu bleiben. Aber die Chemnitzer hatten immer eine Antwort parat. Einen Pape-Dreier konterte Kevin Yebo zum 42:52 (22.). Dann lief es andersherum: Uguak traf von außen zum 44:57 – Frey stellte den alten Abstand mit einem Drei-Punkte-Spiel wieder her (47:57/26.).

Wes Clark trifft drei Dreier

Eine Schwächephase der Veilchen nutzten die Niners anschließend eiskalt aus: Wes Clark traf drei Dreier in Folge zum 47:66 und zwang Moors zu einer Auszeit (28.). Doch auch danach fielen weitere Chemnitzer Dreier, der Rückstand blieb konstant hoch (52:72). Zum Ende des Abschnitts traf Geno Crandall noch zwei Freiwürfe zum 54:72.

Im Schlussviertel schafften es die Veilchen nicht, ihre Offensive wieder in Schwung zu bringen. In fast fünf Minuten gelangen der BG nur zwei Punkte durch Frey zum 56:75 (34.). Jonas Richter schraubte den Rückstand gar auf 22 Zähler (57:79/35.). Nach einer weiteren Moors-Auszeit fing sich sein Team wieder und ließ bis zum Spielende nur noch zwei Chemnitzer Punkte zu. Aber der Abstand war viel zu hoch, um die Partie noch einmal spannend zu machen.

„Es war ein verdienter Sieg für Chemnitz. Wir haben im Moment Schwierigkeiten in einen offensiven Fluss zu kommen. Das ist schon seit Wochen so. Eigentlich war das immer unsere Stärke, jetzt ist es unsere Schwäche“, ärgerte sich Moors. „Die Dreier-Trefferquote geht auch schon seit Wochen nach unten. Die Hauptsache ist, dass wir offensiv wieder mehr Fluss in unser Spiel bekommen. Dann werden auch die Erfolge wieder folgen.“