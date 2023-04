BG Göttingen hat zwei wichtige Heimspiele vor der Brust

Göttingen. Am Samstag empfängt die BG Göttingen die Basketball Löwen Braunschweig zum Derby, am Montag kommen die Niners Chemnitz in die Sparkassen-Arena.

Das Rennen um die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga ist spannend wie selten und die BG Göttingen steckt mittendrin. Das Team von BG-Headcoach Roel Moors belegt mit 16 Siegen momentan den fünften Tabellenplatz; dahinter folgen Ludwigsburg (16 Siege), Ulm, Würzburg (je 15), Rostock und Bamberg (je 14). Zwischen vier und sechs Spiele müssen die BG und ihre Konkurrenten noch absolvieren, entschieden ist noch nichts. Für die Veilchen stehen jetzt zwei wichtige Heimspiele auf dem Programm: Die Basketball Löwen Braunschweig sind am Samstag ab 20.30 Uhr zum Derby in der Sparkassen-Arena zu Gast. Nur zwei Tage später empfangen die Göttinger am Montag ab 19 Uhr die Niners Chemnitz. „Wir müssen uns auf uns konzentrieren und verstehen, was uns bisher erfolgreich gemacht hat“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart.

Die Braunschweiger befinden sich in einer brenzligen Situation und benötigen unbedingt Siege, um in der Liga zu bleiben. „Das macht sie sehr gefährlich, weil sie jedes Spiel gewinnen müssen“, so Foucart. Wie gefährlich sie sein können, bewiesen die Löwen am vergangenen Wochenende, als sie Ratiopharm Ulm beim 84:67-Erfolg aus der Volkswagen Halle fegten.

Veilchen-Sieg im Hinspiel

Beim Hinspiel der Göttinger in Braunschweig am zweiten Weihnachtsfeiertag, das die BG relativ souverän für sich entschied (78:64), fehlte den Löwen David Krämer verletzungsbedingt. Divine Myles und R.J. Cole gehörten damals noch nicht zum Kader, ebenso wie US-Forward Dustin Sleva. Im Schnitt erzielen die Löwen rund 80 Punkte pro Partie – nur Frankfurt kommt auf weniger. „Aber sie haben jetzt einen kompletten Kader und spielen immer mit sehr viel Energie“, sagt Foucart. „Sie haben einige Stärken in der Offensive, die sie sehr gut nutzen. Wenn man das nicht respektiert, gerät man in Schwierigkeiten.“

Bester Braunschweiger Punktesammler ist der deutsche Nationalspieler Krämer, der im Schnitt 17,9 Zähler auflegt. Die nachverpflichteten Myles (14,2), Sleva (12,7) und Cole (12,5) haben sich bestens eingefügt. Bester Rebounder ist der Angolaner Jilson Bango mit 6,8 heruntergepflückten Bällen, zudem erzielt der Center auch noch 10,3 Punkte. Gelenkt wird das Braunschweiger Spiel vom erfahrenen Braydon Hobbs (6,0 Assists).

Auch für die Chemnitzer zählt jeder Sieg – allerdings ist die Ausgangslage für das Team von Niners-Headcoach Rodrigo Pastore eine andere. Sie haben mit zwölf Saisonsiegen auf dem Konto noch eine kleine Restchance auf die Playoffs. Unter der Woche siegten die Sachsen in Bayreuth nach einem Zwölf-Punkte-Rückstand im zweiten Viertel noch souverän mit 102:86. Das Hinspiel in Chemnitz entschieden die Veilchen Mitte Februar in letzter Sekunde durch einen Freiwurf von Mark Smith 87:86 für sich.