Biathlon-Deutschland-Tour kommt wieder nach Braunlage

Braunlage. Seit 2015 ist die Tour in Deutschland unterwegs und sorgt bei den Fans der beliebten Wintersportart für Freude – bestimmt auch in Braunlage

Die Biathlon-Deutschland-Tour ist am 28. Mai wieder in Braunlage zu Gast.

Die Biathlon-Deutschland-Tour ist mit mehr als 100.000 Schnupperschützen und rund 15.000 Wettkämpfern auf mehr als 200 Etappen seit 2015 der weltgrößte Volksbiathlon. Auch die Saison 2023 bietet deutschlandweit 30 City-Biathlons, die das Biathlonerlebnis für alle Neugierigen in den Mittelpunkt stellen und für ihre stimmungsvollen Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaften bekannt sind. Am 28. Mai, dem Pfingstsonntag, ist die Tour auch in unserer Region zu Gast, und zwar auf der Neuen Mitte in Braunlage.

Jeder Freund dieser Sportart kann dann selbst und kostenlos für einen Tag zum Biathleten werden. Eingeladen von der Braunlage Tourismus Marketing GmbH werden in der mobilen Biathlonarena von 11 bis 18 Uhr die besten Biathleten Braunlages in den Kategorien Einzel- und Teamwettbewerb ermittelt. Wer wird Nachfolger der Harzer Falken, die im Vorjahr Biathlonstaffel-Stadtmeister wurden und mit Hendrik Lohde auch den Einzelsieger stellten?

Den beliebten TV-Wintersport für seine Fans, ohne Schnee, ohne die Gefahren des Schießens, jedoch so authentisch wie möglich in die Stadt zu bringen, darin liegt für Tourleiter Martin Bremer der besondere Anreiz. An vier Stehend-Schießplätzen gibt es originale Biathlongewehre, die mit finnischer Infrarottechnik ausgestattet sind. Alle Neugierigen ab 12 Jahre sind auch in Braunlage eingeladen, spontan mitzumachen und ihre Treffsicherheit zu testen.

Magischer Moment des Biathlons

Wer den magischen Moment des Biathlons, nämlich das Schießen unmittelbar nach körperlicher Anstrengung erleben möchte, meldet sich zum parallel laufenden Cardio-Biathlon-Duell an. Welches Braunlager Biathlon-Talent wird Etappensieger und sichert sich den Hauptpreis? Auf den in Skandinavien entwickelten Thoraxtrainern wird die Doppelstocktechnik des klassischen Langlaufs simuliert. Stets, wenn mindestens zwei Wettkämpfer angemeldet sind, starten sie zum 400 m Langlauf, dem ein Stehendschießen mit fünf Schüssen folgt. Tagessieger wird der Teilnehmer mit der höchsten Trefferzahl. Bei Treffergleichheit entscheidet die schnellere Zeit.

Am Wettbewerb kann jeder teilnehmen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Anmeldung erfolgt direkt am 28. Mai am Stand der Biathlon-Tour. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Tagessieger erreicht das Finale, das im Rahmen eines Biathlonwochenendes im Biathlonweltcup-Ort Oberhof im Thüringer Wald Ende Februar 2024 stattfinden wird und tritt dort gegen die Etappensieger der anderen Tourstädte an. Dort werden sie von Olympiasieger Michael Rösch im Skilanglauf und am Kleinkalibergewehr trainiert und erleben in der weltweit einzigartigen Oberhofer Biathlon-Skihalle die Sportart aus der Perspektive der Profis.

Stadtmeisterschaft ab 13 Uhr

Braunlages Vereine, Unternehmen, Familien, Schulklassen und Institutionen sind eingeladen, mit Teams aus vier Personen an der 3. Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft teilzunehmen, die ab 13 Uhr ausgetragen wird. Jeder Teilnehmer läuft 400 m (Wettkämpferinnen: 300 m) auf dem Thoraxtrainer, gefolgt von fünf Schüssen Stehendschießen. Für jeden Fehlschuss gibt es 15 Sekunden Zeitstrafe, bevor per Handzeichen der Staffelkollege ins Rennen geschickt wird.

Jeweils drei Teams treten in einem Rennen gegeneinander an. Die besten sechs Teams erreichen die Halbfinals und ermitteln im Anschluss die drei Teams, die im Finale um den Titel kämpfen. Die besten Teams werden mit Pokalen, Medaillen und weiteren Überraschungspreisen ausgezeichnet. Es ist ein Event mit jeder Menge Teamgeist, Spaß und toller Stimmung, an dem jeder teilnehmen kann.

Die Anmeldung ist bis zum 16. Mai bei der Braunlage Tourismus Marketing GmbH möglich, Telefon 05520/93070, E-Mail: marketing@braunlage.de. Am Eventtag kann zudem schon von 11 bis 13 Uhr trainiert werden.