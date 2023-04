Raffael Pogadl bleibt dem Northeimer HC in der Oberliga treu

Bei den Handballern des Northeimer HC wird nach dem Abstieg aus der 3. Liga bereits kräftig am Kader für die kommende Saison in der Oberliga gebastelt. Mit Raffael Pogadl konnte der NHC nun den Verbleib eines weiteren Spielers bekannt geben.

Der Spielmacher fiel zum Ende der vergangenen Saison leider mit einer Armverletzung aus und fehlte den Northeimern im Abstiegskampf als wichtige Alternative im Spielaufbau. Inzwischen ist der 23-Jährige wieder im Training und wird zu Beginn der Vorbereitung Anfang Juni voll angreifen können.

„Ich freue mich, weiterhin Teil dieser tollen Mannschaft zu sein. Ich will in der kommenden Saison das maximale mit dem NHC erreichen und in der Oberliga wieder angreifen“, so der Hanauer, der 2019 studienbedingt nach Südniedersachsen gezogen war und über die HSG Plesse-Hardenberg zu den Northeimern stieß. Beim NHC geht er nun in seine dritte Saison.