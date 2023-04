Wie gewohnt wird bei der Sösetal-Radtourenfahrt des MTV Förste. der Start am Schützenplatz in Förste erfolgen.

Radsport 24. Sösetal-Radtourenfahrt findet am 13. Mai statt

Am Samstag, 13. Mai, fällt der Startschuss zur 24. Sösetal-Radtourenfahrt des MTV Förste. Je nach Streckenlänge führen die Rennradtouren durch das abwechslungsvolle Harzvorland, vorbei an alten Bergbaustädten, Oberharzer Seen, Talsperren und touristischen Highlights.

Gestartet wird um 9 Uhr am Förster Schützenplatz. Nachzügler können bis 10 Uhr auf die Strecke gehen. Wie gewohnt wird den Teilnehmern vom ambitionierten MTV Helferteam eine von der Anmeldung bis zur Zielankunft perfekt organisierte Radsportveranstaltung geboten.