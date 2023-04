Rostock. Bei den Rostock Seawolves verpasst die BG Göttingen den dritten Sieg in Serie. In der Schlussphase schwinden bei den Veilchen die Kräfte.

Basketball BG Göttingen geht in Rostock am Ende die Kraft aus

Die BG Göttingen hat im Kampf um den Einzug in die Playoffs der Basketball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Bei den Rostock Seawolves unterlag die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors am Dienstagabend mit 85:94 (48:55) und verpasste so den dritten Erfolg in Serie. Vor 3.100 Zuschauern in der Stadthalle Rostock hatten die Gäste aus Südniedersachsen Schwierigkeiten in die Partie zu kommen, während die Ostseestädter zu Beginn fast jeden Wurf trafen.

Die Quote blieb bei den Hausherren das ganze Spiel über hoch. Zwar ging die BG zwischenzeitlich sogar in Führung, doch am Ende trafen die Seawolves die wichtigen Würfe und gewannen verdient. Bester BG-Punktesammler war Rayshaun Hammonds mit 20 Punkten. Für Rostock traf JeQuan Lewis am häufigsten (23 Zähler). „Das war nicht das Spiel, was ich mir gewünscht habe. Wir hatten eine schwierige erste Halbzeit mit einer naiven Verteidigung. Trotzdem trifft man nicht jede Woche neun von elf Dreier“, sagte Moors im Anschluss mit Blick auf die ersten 20 Minuten.

Bei den Veilchen war Geno Crandall nach Ablauf seiner Sperre wieder dabei, dafür fehlten Peter Hemschemeier (Rückenbeschwerden), Mathis Mönninghoff (Magen-Darm-Infekt) und Max Besselink (Atemwegsinfekt). Die Gastgeber zeigten von Beginn an ihre Offensivstärke und trafen einen Dreier nach dem nächsten. Insbesondere Derrick Alston Jr. war nicht zu stoppen und ließ Rostock mit drei Dreiern in Folge auf 8:16 davonziehen (4.). Nach einer Moors-Auszeit (12:21/6.) konterte Hammonds einen Dreier von Jordan Roland zum 17:24, doch Lewis verwandelte den siebten Rostocker Dreier zum 17:27 (8.). Die Gäste bemühten sich, den Rückstand zu verkürzen und schafften dies bis zum Viertelende auch (24:31).

Rostock hält die BG auf Distanz

Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts brachten Rob Edwards und Mark Smith die Göttinger auf 28:31 heran. Nach einer Auszeit von Seawolves-Headcoach Christian Held ließen die Gastgeber einen 2:8-Lauf zum 33:42 folgen (15.). Hammonds und Harald Frey trafen zum 38:42, doch die Rostocker konterten zum 38:48 (17.). Die Moors-Truppe mühte sich, doch die Hanseaten machten ihre Sache gut und hielten die BG weiterhin auf Abstand (44:55/19.). Einem 4:0-Lauf von Mark Smith zum Viertelende war es zu verdanken, dass der Abschnitt unentschieden ausging und die BG nur mit einem 48:55-Rückstand in die Kabine ging.

Nach dem Seitenwechsel kämpften die Göttinger weiter. Hammonds verkürzte durch fünf Zähler in Folge auf 53:57, doch Roland konterte von außen zum 53:60 (21.). Nach einem Dreier von Javon Bess zum 56:60 verpasste die BG die Chance, noch weiter heranzukommen. Dies holten die Südniedersachsen wenig später aber nach. Crandall schloss den 8:3-Lauf mit zwei Freiwürfen zum 64:64 ab (26.). Erneut ließen die Gäste die Möglichkeit liegen, in Führung zu gehen – im Gegenzug traf Till Gloger vier Freiwürfe zum 64:68 (28.). Aber Bess und Co. verteidigten nun besser und waren vor dem Schlussabschnitt dran (66:68).

Kampf der Veilchen reicht nicht

Den besseren Start ins letzte Viertel erwischen die Rostocker – mit einem Lewis-Dreier zum 66:71. Doch die Veilchen mobilisierten noch einmal ihre letzten Kräfte. Smith und Crandall glichen zweimal aus – die erste Führung seit der zweiten Minute besorgte Smith von der Freiwurflinie (78:76/36.).

Bess hatte die Chance den Vorsprung auszubauen, vergab jedoch seinen Dreier. Im Gegenzug ließen die Seawolves einen 0:6-Lauf folgen; Moors nahm die nächste Auszeit (78:82/38.). Aber bei der BG hat der anspruchsvolle Spielplan Spuren hinterlassen, die Kräfte schwanden sichtlich. In der letzten Minute bäumten sich die Gäste noch einmal auf. Frey verkürzte auf 81:86, doch den Veilchen gelangen keine Stopps mehr, so dass Rostock nicht mehr Gefahr geriet.

„Obwohl unsere Defense in der ersten Halbzeit sehr schwach war, haben wir das Spiel in der Offensive verloren. Wir hätten das Spiel ohne Zweifel am Ende des dritten, Anfang des vierten Viertels drehen können, haben dann aber so viele falsche Entscheidungen getroffen. Allein im letzten Viertel hatten wir sechs Ballverluste, hatten zu viele Einzelaktionen und haben nicht in unserer Identität gespielt. Das funktioniert dann nicht gegen Rostock, das die Qualitäten hat“, monierte Moors.