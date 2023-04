Herzberger Damen und Herren mit kämpferischem Saisonfinale

Die Herren des TTC GW Herzberg (in grün) liefern sich mit der SG Seulingen/Landolfshausen ein enges Duell, am Ende siegen die Gäste mit 9:6.

Die meisten Tischtennis-Teams des TTC Grün-Weiß Herzberg befinden sich auf der Zielgeraden der Saison 2022/23, einige absolvieren noch Spiele in Pokalwettbewerben. So auch die Damenmannschaft, die im „Landespokal Damen A – Endrunde im Bezirksverband Braunschweig“, so der offizielle etwas sperrige Titel, die Verbandsliga-Auswahl vom RSV Braunschweig III in der Nicolaihalle empfing.

Da sich die Herzbergerinnen keine Illusionen über den Spielausgang gegen den höherklassigen Gegner machten, spielten sie locker auf und brachten die Gäste sogleich in Bedrängnis. Josefine Höche fuhr den ersten Punkt ein, während auch Manuela Schwark am Nachbartisch immer besser ins Spiel kam. Nach verlorenem ersten Satz ging sie in die Offensive und konnte Satz zwei und drei durch konsequentes Vorhand-Angriffspiel jeweils mit 14:12 für sich verbuchen. Der vierte Satz ging an die Braunschweigerin. Im letzten Satz gelang Schwark leider nicht mehr viel und der Spielstand lautete 1:1. Auch für die Gäste überraschend, setzte sich dann Jessica Wills recht klar in nur drei Sätzen zum 2:1 durch.

Das folgende Doppel, bei dem erstmals die Kombination Wills/Höche spielte, zog sich über vier Sätze hin, ebenso die folgende Partie Höche gegen Bares, beide Male ohne Herzberger Erfolg . Der finale Punkt zum 2:4 ergab sich aus der Niederlage von Wills, die keinen Schwachpunkt bei ihrer Gegnerin ausmachen konnte. Die Partie war trotzdem ein würdiger und sehenswerter Schlusspunkt unter die dritte Landesliga-Serie der TTC-Damen.

Niederlage gegen Spitzenreiter

Die ersten Herren luden zum Saisonabschluss schon bei der Begrüßung ihre Gegner der SG Seulingen/Landolfshausen zum anschließenden Pizza-Essen ein, versprach sich jedoch davon keinen Vorteil. Die Hausherren kämpften wacker, gerieten jedoch früh in Rückstand. Beim 3:8 hatten lediglich das Doppel Böttcher/Becker, Gabriel Becker und Sebastian Lagershausen punkten können. Etwas Hoffnung kam auf, als Gabriel Becker, Michael Hartmann und Josefine Höche auf 6:8 verkürzen konnten. Da es jedoch Lagershausen nicht vergönnt war, auch sein zweites Einzel zu gewinnen, stand mit 6:9 die Niederlage gegen den neuen Tabellenführer der Bezirksklasse fest. Die Herzberger können nun als Dritter den Kampf um den Titel zwischen Seu/La und Förste verfolgen.

Die zweite Herrenmannschaft hat ihre Saison in der Kreisliga als Tabellendritter mit einer 2:7-Niederlage bei SuS Tettenborn beendet. Lediglich das Doppel Höche/Lagershausen und Josefine Höche im Einzel konnten gegen die Tettenborner gewinnen, die noch Chancen auf den Meistertitel haben.

Dritte Mannschaft holt Punkt

Die Doppel waren der Schlüssel zum Punktgewinn der dritten Mannschaft in der Kreisliga gegen TTK Gittelde-Teichhütte. Drei Siege holten Lutz Peters/Jamie Joel Hampel (2) und Stefan Sommer/Frank Nolte, die nach dem 4:6-Rückstand vor den Schlussdoppeln doch noch zum 6:6 führten. Lutz Peters (2) und Stefan Sommer waren die weiteren Scorer für Grün-Weiß. In der letzten Partie gegen den TTC Förste II haben die Männer sogar noch die Möglichkeit, sich in der Endtabelle auf Rang vier zu verbessern.

Der zweite Jugend, die mit Luis Rusteberg, Alina Weber, Jona Christian Wedemeyer und Luis Markowski parat stand, fielen zwei Punkte in den Schoß, da die Gegner vom TTK Gittelde-Teichhütte nicht antraten.

Auch deutlich, wenngleich mit Arbeit verbunden, war das Ergebnis für die dritte Jugend mit Juline Marwede, Michelle Podolski, Antonia Haut und Mika Rohrmann, als auch den Fahrer Michael Recht, denn das letzte Spiel in der 3. Kreisklasse führte bis zum VfB Lödingsen. Hier räumten die Herzberger fast alles beim 9:1 ab. Die Leistungsunterschiede waren teils eklatant, obwohl die Herzberger als Zweiter nur knapp vor dem VfB auf Rang drei standen.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des TTC GW Herzberg findet ausnahmsweise am Donnerstag, 11. Mai, ab 19 Uhr im Englischen Hof statt.