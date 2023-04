Lauterberger Schützen räumen bei Kreismeisterschaft ab

Drei Kreismeistertitel sowie zwei Vizetitel, so lautete die Ausbeute der Schützengesellschaft Bad Lauterberg bei der Kreismeisterschaft Kleinkaliber 50 m Auflage im Breitensport.

Die Titel für die Kneippstädter holten Silvia Kreihe (Seniorinnen III), Bernd Wiegand (Senioren III) und bei den Senioren V Helmut Aurin. Vizemeister wurde bei den Senioren II Holger Wissel. Zudem belegte die Mannschaft Senioren III mit Kreihe, Wiegand und Aurin den zweiten Platz.

Wieder einmal konnten die Schützen der SG, wenn auch nur in kleiner Stärke angetreten, überzeugen und sich alle im Vorderfeld platzieren. Doch auch viele andere Vereine stellten nur kleine Abordnungen, überall fehlt der Nachwuchs. „Der Schießsport bedarf einer klaren Reform, um diese Sportart auch für Jüngere wieder attraktiv zu gestalten. Einige Vereine bestreiten schon diesen richtigen Weg, aber ein Großteil hat hier doch großen Nachholbedarf, wobei es in der heutigen Zeit mit all den sozialen Netzwerken ein schwieriger Weg werden wird“, heißt es von Seiten der SG.

Kampf um den Aufstieg

Die erste Mannschaft der SG Bad Lauterberg in der Disziplin Luftgewehr Auflage 10 m in der Besetzung Helmut Aurin, Bernd Wiegand und Holger Wissel nimmt am kommenden Samstag am Aufstiegsschießen zur Bezirksklasse in Braunlage teil.

Nach der sportlichen Qualifikation im KSV Südharz geht die SG allerdings als Außenseiter um einen Aufstiegsplatz ins Rennen, wenn die gezeigten Leistungen der anderen Mannschaften zugrunde gelegt werden. Trotz allem werden die Lauterberger ihr Bestes geben, wenngleich sie wohl an die Leistungsgrenze gehen müssen, um das Unmögliche möglich zu machen.