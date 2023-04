Die Rangliste in der Tischtennis-Region wird ausgespielt

Die diesjährige Rangliste im Tischtennis-Regionsverband Südniedersachsen wird am 13. Mai ausgespielt. Aufgrund einer Hallendoppelbelegung wird in diesem Jahr nicht wie sonst in Göttingen-Geismar, sondern in der Sporthalle der Geschwister Scholl Gesamtschule im Kurt-Huber-Weg in Göttingen gespielt. Meldeschluss ist der 7. Mai um 18 Uhr, bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Anmeldungen online unter clickTT oder per E-Mail an turniermeldung@ttrv-suedniedersachsen.de erfolgt sein. Nachmeldungen am Turniertag sind nicht möglich.

Bei der Meldung der Jugend für die Rangliste ist zu beachten, dass bereits die Jahrgänge für die kommende Saison greifen. Die Wettbewerbe der männlichen und weiblichen Jugendklassen U11, U13 und U15 starten am Turniertag um 11 Uhr. Die männliche und weibliche Jugend U19 sowie die Erwachsenen greifen ab 12 Uhr in das Geschehen ein.

Startberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler mit einer gültigen Spielberechtigung für einen Mitgliedsverein des TTRV Südniedersachsen. Die Ranglistensiegerinnen und -sieger der Nachwuchsklassen qualifizieren sich direkt für die Bezirksrangliste 2023. Für die Erwachsenen gibt es keinen weiterführenden Wettbewerb.