Heimsieg gegen Ludwigsburg: Veilchen machen die Riesen klein

Die BG Göttingen hat ihren zweiten Heimsieg in Folge geholt. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors gewann am Samstagabend ein umkämpftes Spiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 87:80 (40:33) und festigte damit ihren Playoff-Platz. Vor 2.819 Zuschauern in der Sparkassen-Arena bewegten sich die Tabellennachbarn fast das gesamte Spiel auf Augenhöhe. Am Ende hielten die Hausherren der intensiven Riesen-Verteidigung stand und holten ihren 16. Saisonsieg. Bester BG-Punktesammler war Mark Smith mit 25 Punkten. Für Ludwigsburg traf Sam Waardenburg am häufigsten (19 Zähler).

Die Veilchen starteten mit guter Offensive in die Partie, leisteten sich in der Verteidigung aber Fehler, die die Ludwigsburger ausnutzten. Einen 2:7-Lauf schloss Waardenburg per Dreier zur ersten Gäste-Führung ab (10:11/5.). Die BG konterte, aber auch die Riesen hatten eine Antwort (17:19/6.). Im Anschluss schalteten die Hausherren noch einmal einen Gang höher, verteidigten besser und schlossen den Abschnitt mit einem 11:0-Lauf zum 28:19 ab.

Im zweiten Viertel bewegten sich beide Mannschaften wieder auf Augenhöhe. Rob Edwards erhöhte den Vorsprung auf 32:20, doch Ludwigsburg verkürzte auf 32:23 (13.). Die Göttinger hatten mehrfach die Chance, ihren Vorsprung noch weiter auszubauen, nutzten diese aber nicht: Im zweiten Viertel fiel kein einziger Dreier. Trotzdem schafften es die Veilchen zunächst, eine deutliche Führung zu behalten (40:29/19.). Vor der Halbzeitpause kamen die Schwaben noch auf 40:33 heran.

Ludwigsburg dreht die Parte

Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Gäste zurück und verkürzten ihren Rückstand Stück für Stück. Fast vier Minuten ließ das Team von Riesen-Headcoach Josh King keine Göttinger Punkte zu. Bess beendete die korblose Phase mit seinen Zählern zum 50:46 (26.). Aber Will Cherry und Waardenburg glichen zum 50:50 aus (27.). Kurz darauf traf Jacob Patrick per Dreier zur ersten Ludwigsburger Führung seit dem ersten Viertel und zwang Moors zu einer Auszeit (52:53/27.). Danach fingen sich die Gastgeber wieder – Till Pape holte die BG-Führung ebenfalls per Dreier zurück (55:53/29.). Mit einem 60:57 ging es in den Schlussabschnitt.

Dort drehten die Göttinger erneut auf und zogen durch einen 9:2-Lauf schnell auf 69:59 davon (33.). Edwards erhöhte durch ein Drei-Punkte-Spiel auf 72:61; Smith ließ einen Freiwurf nach technischem Foul von Eddy Edigin zum 73:61 folgen (33.). Aber die Schwaben gaben sich nicht geschlagen, Jacob Patrick schloss einen 2:11-Lauf per Dreier zum 75:72 ab (36.). Die erneute Moors-Auszeit wirkte. Vor allem auf Rayshaun Hammonds konnten sich die Veilchen dann verlassen, so dass die BG ihren Vorsprung hielt (83:78/39.) und den Sieg an der Freiwurflinie nach Hause brachte.

„Es war ein schwieriges Spiel für uns. Wenn man sich nur die Statistik anschaut, kann man eigentlich nicht glauben, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Aber wir haben doch einen Weg gefunden, trotz unglaublich vieler Ballverluste und obwohl Ludwigsburg 20 Offensiv-Rebounds hatte und 23 mal mehr auf den Korb geworfen hat“, sagte Moors im Anschluss und benannte auch den entscheidenden Schlüssel zum Sieg: „Wir haben lange Zeit gut verteidigt und einzelne Schlüsselspieler von Ludwigsburg sehr gut eingeschränkt.“