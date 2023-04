Jaron Becker schießt B-Jugend des JFV Rhume-Oder zum Sieg

Lindau. Im Topspiel der B-Jugend-Bezirksliga sorgt ein Treffer von Jaron Becker für den 1:0-Erfolg des JFV Rhume-Oder. Schon am Samstag geht es weiter.

Die B-Jugend des JFV Rhume-Oder hat das Bezirksliga-Spitzenspiel am Mittwochabend gegen den 1. SC Göttingen 05 II mit 1:0 (0:0) für sich entschieden und behauptet damit weiterhin ungeschlagen die Tabellenführung. In einem umkämpften Spiel mit Feldvorteilen für die Gäste erzielte Jaron Becker in der 71. Minute nach Vorarbeit von Linus Klapproth den umjubelten 1:0-Siegtreffer für die Gastgeber.

Am Samstag ist die B-Jugend des JFV direkt im nächsten Spitzenspiel gefordert. Gastgeber ist um 15 Uhr die Reserve des JFV 37 Göttingen, gespielt wird auf Kunstrasen am Sandweg. Die Unistädter sind neben den 05ern und Rhume-Oder der dritte Meisteranwärter. Im Hinspiel konnten sich die Grün-Schwarzen knapp mit 2:1 durchsetzen. Die B-Jugend des TuSpo Petershütte hat derweil ein Heimspiel, ab 14 Uhr empfangen die Seestädter den FC Eintracht Northeim II.

Um 12 Uhr hat die C-Jugend des JFV Rhume-Oder am Samstag in Bilshausen zum Derby Tuspo Petershütte zu Gast. Beide Teams stehen im Mittelfeld der Bezirksliga, so dass ein ausgeglichenes Spiel zu erwarten ist.

In der A-Jugend-Bezirksliga spielt Petershütte am Samstag um 14 Uhr bei Schlusslicht TuSpo Weser Gimte in Hann. Münden. Der SV Rotenberg ist ab 15 Uhr bei der TSG Bad Harzburg gefordert.