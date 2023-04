Duell auf Augenhöhe: BG Göttingen empfängt Ludwigsburg

Nach dem spannenden Niedersachsen-Duell mit den EWE Baskets Oldenburg und dem wichtigen Sieg steht für die BG Göttingen am Samstag direkt das nächste Aufeinandertreffen mit einem direkten Playoff-Kontrahenten auf dem Programm. Das Team von BG-Headcoach Roel Moors, das derzeit den fünften Tabellenplatz belegt, empfängt ab 20.30 Uhr die sechstplatzierten MHP Riesen Ludwigsburg in der Sparkassen-Arena.

Die Ludwigsburger mussten ebenso wie die Südniedersachsen unter der Woche ran – verloren aber bei Brose Bamberg (73:81) und rutschten somit in der BBL-Tabelle wieder hinter die BG. „Wir müssen uns gegen Ludwigsburg auf eine sehr physische Verteidigung einstellen, wahrscheinlich noch physischer als die von Oldenburg“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart. „Wir wissen, dass sie so spielen und müssen mental dafür bereit sein.“

In Bamberg fehlte dem Team von Riesen-Headcoach Josh King am Mittwoch ihr zweitbester Scorer Jhonathan Dunn (14,1 Punkte pro Spiel). Zwar sprangen Liga-Veteran Yorman Polas Bartolo (14 Punkte) und der nachverpflichtete Will Cherry (10) in die Bresche, die Niederlage konnten sie aber nicht verhindern. Die meisten Punkte erzielte Topscorer Prentiss Hubb (17), im Schnitt kommt der US-Guard auf 17,5 Punkte.

Zwei Teams auf Augenhöhe

Statistisch gesehen bewegen sich die Göttinger mit den Ludwigsburgern in mehreren Kategorien auf Augenhöhe. Beide Teams erzielen im Schnitt 87,1 Punkte, treffen 30 Feldwürfe und 16 Freiwürfe pro Partie. Ebenso leisten sich die Riesen und die BG die wenigsten Ballverluste aller Mannschaften, die Ludwigsburger haben hier knapp die Nase vorn (11 zu 12). Auch bei den Defensiv-Rebounds sind die beiden Kontrahenten gleich auf (rund 23 pro Partie), genauso sieht es bei den Assists aus (rund 17 pro Spiel).

Hervor sticht die King-Truppe beim Wurfvolumen: Kein Team wirft öfter auf den Korb als die Schwaben (fast 68 Mal aus dem Feld, davon 32 Mal von Außen). „Ludwigsburg ist eins der besten Teams in der Transition und beim Offensiv-Rebound, so dass sie viele Ballbesitze haben und deshalb auch viele Würfe nehmen können“, erklärt Foucart.

Im Hinspiel in Ludwigsburg Mitte Dezember hielten die Veilchen bis zur Halbzeit gut mit, leisteten sich aber ein schlechtes drittes Viertel und schafften es dann nicht mehr, sich ins Spiel zurück zu kämpfen (76:90). Die meisten Riesen-Punkte erzielte damals Isaiah Whitehead (24), der den Club aber inzwischen verlassen hat. „In Ludwigsburg haben wir gut begonnen, sind dann aber mit der Intensität nicht mehr gut zurechtgekommen. Weil sich bei beiden Teams viel verändert hat, erwarten wir aber auch ein ganz anderes Spiel“, so Foucart.

Ebenfalls nicht mehr im Kader der Baden-Württemberger dabei ist Ex-Veilchen Jeff Roberson, der sich einen Kreuzbandriss zuzog und für den Rest der Saison ausfällt. Neben Cherry verpflichtete der BG-Gegner auch US-Guard Tommy Kuhse und den neuseeländischen Forward Sam Waardenburg nach. Somit muss immer einer der sieben ausländischen Akteure aussetzen. Neben Hubb und Dunn punkten auch Kuhse (10,8) und Polas Bartolo (10,4) zweistellig pro Spiel. Geprägt wird das Ludwigsburger Spiel aber vor allem von der intensiven Verteidigung.