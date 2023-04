TTC Grün-Weiß Hattorf III wird ungeschlagen Meister

Eine spannende Tischtennis-Saison neigt sich für den TTC Grün-Weiß Hattorf dem Ende zu – und hält sowohl positive Überraschungen und einen spannenden Endspurt als auch besondere Jubiläumsveranstaltungen parat.

Während die Jugendmannschaft des TTC in der 2. Kreisklasse bereits spielfrei hat und in der 2. Kreisklasse den sechsten Platz belegt, haben die dritten Herren der Grün-Weißen bisher für das sportliche Saisonhighlight gesorgt. Ohne jegliche Niederlage ist das Team durch die 2. Kreisklasse gefegt und hat mit sieben Punkten Vorsprung den Meistertitel errungen. Auch im letzten Saisonspiel beim Vizemeister TTC Förste III hat sich der neue Titelträger schadlos gehalten, auch wenn die Hattorfer nach einem anfänglichen 1:0 im weiteren Spielverlauf stetig einem knappen Vorsprung der Gastgeber hinterher laufen mussten.

Doch Ralf Kasparek, Rainer Jagemann, Kevin Adner und Martina Kretschmer blieben bis zum Ende am Ball, und als das Doppel Jagemann/Kretschmer den Schlusspunkt zum 6:6 setzte, war eine Spielzeit ohne Niederlage gesichert. Zu der hatten zuvor auch Robert Katzer und Ralf Gerbode beigetragen, die beim letzten Saisonspiel nicht dabei sein konnten. Das Unentschieden zum Schluss war der einzige Punktverlust nach elf Siegen in Serie, an deren Ende Robert Katzer den zweiten Rang in der Einzelrangliste der Klasse belegt und mit seinem Doppelpartner Rainer Jagemann sogar Platz eins in der entsprechenden Wertung.

Herren IV sichern Platz fünf

In der gleichen Liga hat die vierten Herren gegen den Tabellennachbarn aus Scharzfeld dank eines umkämpften 7:5-Erfolgs im letzten Spiel den fünften Platz festgemacht. Die Partie wogte hin und her – als nach einem Doppelschlag die Gäste mit 5:4 in Führung gingen, war es Benjamin Adner, der für den prompten Ausgleich sorgte. Damit ging es in die Schlussdoppel, wo erst Klaus Sukhardt/Dirk Peltret und dann Jens Sauerbrey/Adner zum umjubelten Endstand siegten.

Die Damen des TTC hatten in der Bezirksoberliga einen schweren Stand in der aktuellen Saison, konnten die abschließende Begegnung gegen den TV Bilshausen im heimischen DGH aber siegreich gestalten. Mit 8:2 gewannen Anna Böttcher, Martina Kretschmer, Sigrid Rusteberg und Ute Borowski, konnten ihre Gegnerinnen damit angesichts des leicht schlechteren Spielverhältnisses jedoch nicht mehr vom fünften Platz verdrängen. Mindestens ein Pflichtspiel steht jedoch noch an: Im Halbfinale des Regionspokals empfangen die Grün-Weißen den TTV Geismar II, der in der Abschlusstabelle der Bezirksoberliga Rang drei belegt.

Direktes Duell um den Titel

Zwei weitere Punktspiele haben die ersten Herren noch vor der Brust – und die werden darüber entscheiden, ob sich die Hattorfer über einen weiteren Titel freuen können. Denn noch grüßt die Mannschaft von der Tabellenspitze der Kreisliga, womit nach dem Abstieg aus der Bezirksklasse in der Vorsaison und schmerzhaften Abgängen in der Folge niemand rechnen konnte. Am 21. April steht das vorentscheidende Spiel beim ebenfalls gut aufgelegten Tabellenzweiten aus Tettenborn auf dem Programm, der zwei Minuspunkte mehr, jedoch ein besseres Spielverhältnis aufweist. Der Vorsprung auf den Drittplatzierten aus Herzberg beträgt schon zehn Punkte, so dass mindestens die Vizemeisterschaft gesichert ist.

Komplett gegenteilig ist die Serie bisher für die verletzungsgebeutelte zweite Auswahl verlaufen, die in der Kreisliga am Tabellenende steht. Gleich die Hälfte der Stammbesetzung stand im Laufe der Saison nicht mehr zur Verfügung, was die ohnehin schwierige Mission Klassenerhalt erheblich erschwert und letztlich hat aussichtslos werden lassen.

Dorfmeisterschaften am 13. Mai

Es bleibt also noch ein Stück weit spannend auf der Zielgeraden – dann wird es bunt: Da der Club in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert, haben sich die Vereinsmitglieder gleich zwei besondere „Mailights“ ausgedacht: Am 13. Mai ist eine Dorfmeisterschaft für Jedermann, Jederfrau und Jederkind geplant, für alle also, die nicht aktiv am Tischtennis-Spielbetrieb teilnehmen. Zusätzlich werden verschiedene Geschicklichkeitsspiele für Groß und Klein im Rahmen einer „Perfekten Minute“ angeboten. Natürlich stimmt auch das kulinarische Angebot, so dass auch Familien, die nicht an der Dorfmeisterschaften teilnehmen, an diesem Tag willkommen sind.

Die Dorfmeisterschaft selbst wird als Zweier-Mannschaftsturnier durchgeführt, wobei ein Team auch aus mehreren Aktiven bestehen kann, die sich bei Einzeln und Doppeln abwechseln. Anmelden können sich interessierte Mannschaften bis zum 30. April per E-Mail an marchensel@t-online.de. Für die Platzierten gibt es nicht nur kleine Präsente, sondern passend zum festlichen Anlass wird unter allen teilnehmenden Mannschaften ein 30-Liter-Fass Bier verlost.

Am Dienstag, 16. Mai, kommt das TTVN-Schnuppermobil ins DGH, um dort mit den Kindern der Grundschule einen bunten Bewegungsvormittag zu gestalten, der ganz im Zeichen des Tischtennissports stehen wird.