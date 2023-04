SV Rotenberg II gelingt Remis gegen den Tabellenzweiten

Seeburg/Osterode. Fußball: Nur ein Spiel in der 1. Kreisklasse, dafür eine Rote Karte und zwei Mal Gelb-Rot. So verlief die Begegnung zwischen SeeBern und Rotenberg II.

Der SV Rotenberg II, hier beim Sieg gegen TuSpo Petershütte II mit 6:1 im Oktober 2022, spielt unentschieden gegen den FC SeeBern in der 1. Kreisklasse.

Nach dem Oderderby zwischen Wulften und Hattorf (2:3 für die Gäste aus Hattorf) und der 2:0-Niederlage von TuSpo Petershütte II gegen den SC Eichsfeld am Donnerstag hat am Osterwochenende nur eins von ursprünglich fünf angesetzten Spielen in der 1. Kreisklasse stattgefunden: Der SV Rotenberg II war zu Gast beim FC SeeBern.

FC SeeBern – SV Rotenberg II 1:1 (0:0). In der letzten halben Stunde der Begegnung überschlugen sich die Ereignisse: Beim Spielstand 0:0 kassierte SeeBern in der 66. Minute eine Gelb-Rote-Karte. Etwa drei Minuten später zückte der Schiedsrichter nur die Rote Karte (69.) – wieder für die Seeburger Mannschaft.

Die Rotenberg-Reserve spielte etwa sechs Minuten in Überzahl, dann sah auch sie Gelb-Rot (75.). Mit einem wieder ausgeglichenen Spielerverhältnis gelang den Gastgebern in der 81. Minute ein Tor – Torschütze war Dennis Tauchmann. Für den Ausgleich sorgte Jorge Andres Rios Lopez (84.).

So kann der SVR II nach fünf Niederlagen und einem Sieg gegen den aktuellen Tabellenzweiten nun auch ein Remis verbuchen und bleibt an neunter Stelle.

