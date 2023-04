Osterode. Für den VfR Dostluk Osterode stehen am Osterwochenende gleich zwei Heimspiele auf dem Plan. Ein anderes Spiel ist bereits abgesagt.

Fußball: Der VfR Dostluk Osterode schlägt den Spitzenreiter Bovender SV am 26. März 2023 in einer Schlammschlacht mit 3:1.

Fußball Bezirksliga So spielen die Teams aus dem Altkreis Osterode in der Bezirksliga

Doppelspieltag in der Bezirksliga Braunschweig 4: Nach mehreren wetterbedingt abgesagten Partien in der Rückrunde nach der Winterpause soll es am Wochenende rund gehen. Bisher ist lediglich die Begegnung TuSpo Petershütte gegen den Bovender SV abgesagt.

Und die restlichen Altkreisteams? Der VfR Dostluk Osterode hat am Samstag, 8. April, den FC RW Rhüden zu Gast. Anpfiff soll um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Jahnstadion sein.

Beim FC Eisdorf ist der FC Sülbeck/Immensen zu Besuch, Anpfiff auf dem Rasenplatz in Bad Grund ebenfalls um 14 Uhr.

Bezirksligaspiele der Osteroder Teams am Ostermontag

Weiter geht es am Ostermontag, 10. April. An diesem Tag sollen alle Partien um 15 Uhr starten.

Der FC Eisdorf spielt auswärts beim FC Grone, TuSpo Petershütte fährt zum RSV Göttingen und der SV Rotenberg, für den für Samstag kein Spiel angesetzt war, trifft auswärts auf den FC Gleichen.

Einziges Heimspiel: Der VfR Dostluk Osterode empfängt die SG Bergedörfer – voraussichtlich wieder auf dem Kunstrasenplatz im Jahnstadion.

