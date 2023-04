Dieses Fußballspiel im Altkreis Osterode soll stattfinden

Osterode. Auch am Osterwochenende fallen im Altkreis Osterode viele Fußballspiele aus.

Fußballsaison 2018/2019: In der 1. Kreisklasse unterlag der SV Rotenberg II (weiß) dem FC SeeBern.

Sechs Spiele, fünf Absagen. Wieder einmal müssen sich die Fußballfans und Mannschaften aus dem Altkreis Osterode mit einem fast spielfreien Wochenende in der 1. Kreisklasse begnügen.

Die Spiele in den Osteroder Ortschaften sind alle abgesagt, lediglich die Reserve des SV Rotenberg spielt am Samstag ab 16 Uhr beim FC SeeBern in Bernshausen.

FC SeeBern – SV Rotenberg II. Es ist kein Geheimnis, dass das ein schweres Auswärtsspiel für die Mannschaft von Bernd Mühlhaus wird. Der Gastgeber ist mit 29 Punkten Tabellendritter und hat damit fünf Punkte Rückstand auf Hörden, die allerdings schon zweimal mehr gespielt haben.

Rotenberg-Reserve bangt um den Klassenerhalt

Rotenberg steht hingegen auf Platz neun und führt sozusagen das Feld der Teams an, die um den Klassenerhalt bangen müssen. Sowohl für den FC SeeBern als auch für den SV Rotenberg II ist es das erste Pflichtspiel im Jahr 2023.

Beide Teams standen sich in dieser Saison schon zweimal gegenüber, SeeBern hatte jeweils das Glück auf seiner Seite: In der Liga gewannen die Eichsfelder mit 1:0, im Pokal mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Wechselt das Glück heute auf die Seite des SVR?

