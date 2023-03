Endlich Heimspiel: Ulm ist zu Gast bei der BG Göttingen

Der Saisonendspurt in der Basketball-Bundesliga hat es für die BG Göttingen in sich. Während alle anderen Mannschaften schon mindestens 24 Spiele bestritten haben, steht die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors noch bei 22 Partien. Grund ist die dreimonatige Sperrung der Sparkassen-Arena, an der am vergangenen Wochenende zwei Weltkriegsbomben kontrolliert gesprengt wurden. Jetzt steht der Rückkehr der Veilchen in ihre Heimspielstätte nichts mehr im Wege. Zum Auftakt des Mammut-Programms mit zwölf Spielen innerhalb von fünf Wochen ist am Samstag ab 18 Uhr Ratiopharm Ulm zu Gast in der Sparkassen-Arena.

Der EuroCup-Teilnehmer hat sich nach holprigem Saisonstart enorm gesteigert und auf den siebten Platz vorgearbeitet. „Ulm hat seinen Kader verändert, sich von Spielern getrennt und neue verpflichtet. Das hat dazu geführt, dass andere Spieler jetzt besser ihre Rolle gefunden haben und besser ins System passen“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart. „Zudem hat Ulm inzwischen durch den EuroCup auch sehr viele Spiele gespielt. Jede Partie hilft den Spielern, sich besser kennenzulernen und die Stärken sowie Schwächen der Mitspieler zu kennen.“

Die Veilchen-Fans können sich beim Neustart auf ein neues Gesicht freuen: Der in dieser Woche nachverpflichtete Rob Edwards hat die ersten Trainingseinheiten mit dem Team hinter sich gebracht und wird sein Debüt im BG-Trikot geben. „Rob macht einen sehr guten Eindruck. Auf ihn sind in sehr kurzer Zeit jetzt natürlich sehr viele neue Dinge eingeprasselt, aber er geht gut damit um, ist offen und lernt viel“, sagt Foucart.

Ulm mit viel Selbstvertrauen

Die Ulmer reisen mit viel Selbstvertrauen in die Universitätsstadt an der Leine. Sieben der vergangenen zehn BBL-Spiele gewann das Team von Headcoach Anton Gavel und ist der BG in der Tabelle auf den Fersen. Außerdem sicherten sich die Süddeutschen im EuroCup durch einen souveränen 91:71-Erfolg gegen U-BT Cluj-Napoca (Rumänien) den dritten Tabellenplatz in der Gruppenphase und damit das Heimrecht im Achtelfinale. Gavel verteilte die Minuten sehr ausgeglichen auf seine zehn Spieler; kein Akteur stand mehr als 27 Minuten auf dem Parkett. Besonders gefeiert wurde die Rückkehr von Philipp Herkenhoff, der nach einjähriger Verletzungspause zum ersten Mal wieder spielte.

Auch die BG kann mit Selbstvertrauen in das Duell mit den Ulmer gehen, die sie in dieser Spielzeit im Oktober bereits zweimal (einmal in der Liga, einmal im Pokal) besiegten. Allerdings hat sich der Ulmer Kader seitdem etwas verändert: Brandon Paul und Bruno Caboclo sind die beiden Nachverpflichtungen, die in den Begegnungen gegen die Göttinger noch nicht im Gavel-Team standen. In der BBL ist der brasilianische 2,06-Meter-Mann Caboclo effizientester Ulmer (16,4 Punkte/6,6 Rebounds pro Spiel). Paul kommt im Schnitt auf 11,1 Zähler pro Spiel. Zwischen den beiden liegt Yago dos Sanstos mit 13,6 Punkten. Der 24-jährige brasilianische Aufbauspieler gibt zudem die meisten Ulmer Assists (5,3).

„Wenn wir so ins Spiel starten, wie gegen Weißenfels, dann haben wir eine gute Chance“, sagt BG-Forward Till Pape, der von 2015 bis 2019 Teil des Ulmer Basketball-Programms war und beim MBC mit 24 Punkten seine Karriere-Bestleistung erreichte. „Wir müssen das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben.“