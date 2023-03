Wacker Nordhausen punktet auswärts im Abstiegskampf

Dachwig. Der FSV Wacker 90 Nordhausen hat in der Oberliga beim direkten Abstiegskonkurrenten FC An der Fahner Höhe einen 4:1 (2:0)-Auswärtssieg eingefahren.

Der FSV Wacker 90 Nordhausen hat in der NOFV-Oberliga Süd einen wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf gefeiert. Beim FC An der Fahner Höhe setzten sich die Rolandstädter in einer Nachholbegegnung mit 4:1 (2:0) durch und sind in der Tabelle auf Platz 15 geklettert.

Vor rund 250 Zuschauern in Dachwig, davon etwa 50 mitgereiste Wacker-Anhänger, entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie ohne große Chancen. Dann aber gelang den Gästen ein Doppelschlag: Erst traf Robert Knopp zum 1:0 für die Dentz-Elf (22.), nur drei Minuten später legte Felix Schwerdt per Kopf das 2:0 nach (25.).

Nach der Pause wurden die Gastgeber, die ebenfalls im Abstiegskampf stecken, stärker. Artur Machts per Elfmeter verkürzte für den FC (55.), der in der Folge auf den Ausgleich drückte. Bei Wacker schwanden nicht zuletzt aufgrund der 120 Pokalminuten vom Wochenende etwas die Kräfte, Keeper Sabri Vaizov war nun vermehrt gefordert. Er parierte aber unter anderem bei einem Freistoß stark (73.).

In der Schlussphase konnten die Gäste aus Nordhausen dann alle Zweifel beseitigen. Zunächst markierte Linus Czosnyka das 3:1 (86.), dann vollendete Knopp einen Konter mit einem feinen Lupfer zum 4:1-Endstand (88.).

