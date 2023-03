TTC Grün-Weiß Herzberg: Harter Kampf, aber keine Punkte

Die ersten Herren des TTC Grün-Weiß Herzberg spielen in der Saison 2022/23 in der Bezirksklasse Südniedersachsen-Ost.

Da sich nicht zuletzt im Zuge der Corona-Pandemie etliche Spielklassen im Tischtennis verkleinert haben, sind in dieser Saison gleich mehrere Herzberger Teams quasi unabsteigbar – dazu zählt auch die erste Herrenmannschaft in der nur aus sieben Mannschaften bestehenden Bezirksklasse Süd-Niedersachsen Ost.

Zwei Heimspiele standen auf dem Turnierkalender, am Samstag wollte die Truppe zunächst Revanche gegen den TTV Geismar III für die 7:9-Niederlage im Hinspiel nehmen. Doch es kam anders, da mit Christopher Jablonski und Sebastian Lagershausen gleich zwei Stammspieler durch Josefine Höche und Jamie Joel Hampel ersetzt werden mussten. Der Auftakt gelang mit 2:1-Doppeln. Danach hatten jedoch Philip Böttcher, Karsten Kühne und Gabriel Becker allesamt die schlechteren Karten und mussten ihre Partien knapp abgeben. Erst Michael Hartmann gegen das spielerische Schwergewicht Tim Reiss und Höche mit einem blitzsauberen Dreisatz-Sieg konnten die Herzberger wieder zum 4:4 heranbringen.

Hampel fehlte dann noch etwas Erfahrung, um seinen Gegner zu knacken, wonach Böttcher auch in seinem zweiten Match starke Ballwechsel ablieferte, gegen Markus Thies am Ende jedoch wie im ersten Spiel nach fünf Sätzen Schufterei mit leeren Händen dastand. Ungewöhnlich laut wurde es am Tisch von Kühne, dessen Gegner Netz-und Katenbälle am laufenden Band produzierte. Doch behielt Kühne die Nerven und die Übersicht und stieß nach dem 11:9 im fünften Satz einen regelrechten Urschrei aus – Stand 5:6. Die nächsten beiden Spiele wurden geteilt – Niederlage für Becker, Sieg für Hartmann – so dass nun beim Zwischenstand von 6:7 die Last auf den beiden Ersatzspielern lag. Sowohl Höche als auch Hampel kämpften, waren jedoch nach vier beziehungsweise fünf Sätzen gegen sich zum 6:9-Endstand nicht mit sich zufrieden.

Als kleines Trostpflaster für die Mannschaft diente die Vorab-Information, dass das Spiel am nächsten Tag gegen die Spielgemeinschaft GERO kampflos mit 9:0 bereits gewonnen war, weil die Gegner nicht antreten konnten. Vor dem letzten Spiel am 15. April rangiert die Mannschaft damit auf Rang drei.

Zweite Mannschaft verliert

Solche Geschenke konnte die zweite Mannschaft der Herzberger beim Kreisliga-Spiel gegen die SG Osterhagen/Lauterberg nicht erwarten, zumal die Gastgeber zwar zu fünft aber mit drei Ersatzleuten antreten mussten. Michael Winter, Jörg Zupke, Stefan Sommer, Jessica Wills und die seit ihrer Erkrankung zum ersten Mal wieder im Punktspielbetrieb aufgestellte Laura Vollbrecht rackerten sich zwar ab, neun Sätze wurden verbucht, in Summe wurde jedoch nur das Doppel Winter/Zupke beim 1:7 gewonnen.

Ein richtig volles Programm in einer Zehner-Staffel muss die siebte Mannschaft in der 4. Kreisklasse absolvieren, jetzt stand das Spiel gegen Förste VI in eigener Halle an. Routiniers gegen drei Damen und Jungspund – so könnte man die Aufstellungen nennen. Nach zweieinhalb Stunden wurde ein dem Spielverlauf total entsprechendes 6:6-Unentschieden notiert. Für Grün-Weiß standen Michael Brakel, Manfred Becker, Jürgen Bergmann und Jochen Matuschewski an den Tischen.

Die dritte Jugend mit Ben Schweser, Juline Marwede, Michelle Podolski und Antonia Haut war ihren Gegnern vom TTC Förste II nicht nur körperlich, sondern auch spielerisch überlegen. Nur ein einziger Satz wurde von den wesentlich erfahreneren Herzbergern abgegeben, die Frischlinge aus Förste kamen oft nicht über fünf Punkte hinaus. Bleibt zu hoffen, dass die Betreuer aus Förste, einem der wenigen Vereine im Altkreis, in dem noch gute Nachwuchsarbeit geleistet wird, ihre Schützlinge motivieren können, auch zukünftig am Ball zu bleiben.

Aufgrund einer nicht verfügbaren Räumlichkeit wird die Jahreshauptversammlung verschoben. Sie findet nun am Donnerstag, 11. Mai, ab 19 Uhr im Englischen Hof statt.