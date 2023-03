Abstieg steht fest: Northeimer HC muss in die Oberliga

Die Drittliga-Handballer des Northeimer HC haben sich mit einer knappen Heimniederlage gegen den Spitzenreiter EHV Aue von ihren Fans verabschiedet. Der Abstieg stand aufgrund des Erfolgs von HaSpo Bayreuth schon vor Spielbeginn fest, nichts desto trotz zeigte das Team von Trainer Jürgen Bätjer und Tim Gerstmann beim 31:33 (11:14) noch einmal eine engagierte Leistung.

In der fast ausverkauften Schuhwallhalle wollten die Northeimer den Tabellenführer aus dem Erzgebirge, der in den kommenden Wochen um die Aufstieg in die zweite Liga spielt, vor eine schwerstmögliche Aufgabe zu stellen. Dies gelang in den ersten Minuten, der NHC konnte sich auf Augenhöhe mit dem EHV messen, welcher zwar nicht in seiner Bestbesetzung, jedoch mit einigen seiner Leistungsträger agierte. Hannes Bransche erzielte das 7:7 (17.), direkt im Anschluss gelang dem erneut treffsicheren Malte Wodarz sogar die 8:7-Führung. Bis zum 10:10 blieb es eng, ehe Aue bis zum Pausenpfiff auf 11:14 davonziehen konnte.

NHC-Youngster überzeugen

Nach dem Seitenwechsel wechselte Trainer Bätjer auf mehreren Positionen, so dass auch Akteure, die in den vorherigen Spielen weniger Einsatzzeiten bekommen hatten, zum Zuge kamen. Einer dieser Akteure war Karl Hofmann aus der eigenen A-Jugend, welcher seine Treffsicherheit von Rechtsaußen auch auf dem Drittliga-Parkett bewies und vier Tore erzielte. Ebenso markierte Sebastian Bialas seinen ersten Treffer in der dritten Liga, auch er ein Nachwuchsspieler aus der A-Jugend.

Der NHC blieb so im Spiel, konnte einen knappen Rückstand jedoch nicht mehr aufholen, da der EHV konsequent seine Chancen zu nutzen wusste. Kurz vor Spielende kamen die Northeimer noch einmal auf 29:31 heran, doch die Gäste schaukelten den Erfolg letztlich nach Hause.

Nach Spielschluss beklatschten die Fans und Anhänger des NHC minutenlang ihre Mannschaft, ein starkes Zeichen trotz des nun unvermeidlichen Abstiegs in die Oberliga. Die Mannschaft verlassen werden mit Matteo Neufing, Tim Gerstmann (nur noch Co-Trainer) und Paul-Marten Seekamp. Sie werden ihren letzten Auftritt im Northeimer Trikot in der kommenden Woche beim Auswärtsspiel in Baunatal haben.